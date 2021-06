green

Luego del empate a dos goles entre la Selección Colombia y Argentina, que el combinado nacional consiguió gracias a un gol al último minuto de Miguel Borja, el periodista argentino Pablo Carrozza no ocultó su enfado por el resultado adverso con el que se tuvo que conformar el equipo de su país. El comunicador es reconocido por dar declaraciones polémicas y en varias oportunidades ha tenido salidas en falso contra jugadores colombianos.

Carrozza le dedicó gran parte de su reciente video a criticar enérgicamente a varios jugadores argentinos y al técnico Lionel Scaloni, a quienes les pidió cambios profundos de cara a la Copa América. Sin embargo, el panelista también calificó la actuación colombiana con palabras fuertes.

“No puedo entender cómo se le escapa a Argentina frente a este equipito de Colombia que levantó en el segundo tiempo. No puede ser que Argentina pechee de esta manera frente a Colombia. Lo tenía para el cachetazo. En un momento dije: ‘Es la revancha del 5-0′”, manifestó el periodista en la primera parte de su editorial.

“En el primer tiempo, era para bailarlo, para echarle al técnico. Era un desastre, Colombia”, agregó.

En una parte de la grabación, Carrozza comparó a Colombia con equipos de muy bajo nivel en Centroamérica y aseguró que James Rodríguez tenía que jugar en el equipo de Reinaldo Rueda.

“Lo de Colombia, era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Quintero es Cuba, es Haití. Se recupera, pero porque Argentina le permite. No sé si tienen internas, no sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, opinó el argentino.

De todas maneras, el periodista reconoció algunos puntos altos en el combinado nacional. “Bárbaro, Cuadrado, bien Muriel. Bien lo de Ospina, por su puesto. Ospina la rompió, fue el responsable de este empate”, acotó.

Por último, Carrozza no se olvidó de la crisis social que vive el país y, como lo hizo durante las últimas semanas, envió un mensaje de apoyo a los colombianos. “Yo quiero que le vaya bien al pueblo colombiano, que está sufriendo, que la está pasando mal. Solidaridad con el pueblo colombiano”, concluyó.

Este fue el editorial de Carrozza luego del empate a dos entre Colombia y Argentina: