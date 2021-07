Miguel Ángel López expuso en rueda de prensa del equipo Movistar el drama que está viviendo en la actual edición del Tour de Francia, competencia a la que llegó con el objetivo de luchar por el podio, pero en la que la fortuna no ha estado de su lado, pues ya tiene casi una hora de retraso.

“La verdad que ha sido un Tour bastante duro y extraño. No he tenido suerte, he perdido tiempo por las caídas y eso baja un poco la moral”, señaló inicialmente.

Y agregó que está pagando caro sus idas al piso: “En el cuarto día otra caída me fue afectando poco a poco y en la primera etapa de montaña también me caí bajando porque estaba el piso mojado”.

De hecho, explicó que está corriendo con dificultad: “Ayer [antes del día de descanso] me costó bastante porque es difícil después de una caída tener un día con mucho frío, dureza y lluvia de principio a fin”.

“En mi vida había pasado un día tan malo. Estuve a poco de no entrar en el tiempo límite… Es la primera vez que me veo en estas situaciones porque soy un corredor que siempre llega adelante, nunca voy en el grupetto [lote de los rezagados]”, lamentó.

Y reconoció que no tiene posibilidades de destacarse: “Estoy fuera de combate… Cuando físicamente no estás bien, te da esa impotencia… En estos días no he estado para mucho”.

Finalmente, dijo que “cuando pueda, cuando el cuerpo se reponga un poco”, intentará ayudarle al español Enric Mas, su jefe de filas, para que este logre conseguir un lugar entre los 3 primeros de la clasificación general.

