Con la oficialización de Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la Selección Colombia, se revivió la polémica por las supuestas peleas al interior de la ‘Tricolor’ durante la última fecha de Eliminatorias.

El primero en manifestarse fue Carlos Antonio Vélez, quien fue un defensor de ciclo de Carlos Queiroz durante sus casi dos años al frente de Colombia.

Ahora el turno fue para Iván Mejía Álvarez, otro afamado periodista, aunque alejado de la actividad desde hace un par de años. En su cuenta de Twitter, el comentarista deportivo señaló a los futbolistas de “deshonestidad” por “parársele” al técnico portugués.

De paso, el vallecaucano radicado en Cartagena expresó que debería hacer una renovación con los jugadores que mantengan esta posición porque “lo que no sirva que no estorbe”, escribió.

Este es el mensaje con el que manifestó su postura contra los futbolistas, más que dar una opinión o bienvenida a Reinaldo Rueda, quien ya tiene un gran palmarés en el fútbol colombiano e internacional.

Profesor Reynaldo, si los “ señoritos” no quieren ayudar a tirar del carro ,sácalos e inicia ya la renovación. Varios de ellos deben pagar su deshonestidad con el país al “ parársele” al DT anterior.

Lo que no sirva que no estorbe!!

— Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 14, 2021