green

Un par de horas después de que se confirmara la llegada de Reinaldo Rueda como nuevo técnico de la Selección Colombia, el futbolista chileno Arturo Vidal lo despidió con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. El volante del Inter de Milán arremetió fuertemente contra todos aquellos que pordebajearon el ciclo del entrenador caleño, que estuvo por tres años de la selección de Chile.

Vidal comenzó su publicación agradeciéndole a Rueda lo que hizo y recordándole lo mucho que lo aprecia. “Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial (…) Lo quiero mucho, le agradezco infinitamente y le deseo lo mejor a usted y a su cuerpo técnico en el camino que tomen, gracias por todo este tiempo juntos, por ayudarnos”, escribió el volante, el máximo referente del equipo austral. (Vea también: “Ojo con los jugadores que se le voltean”: consejo de Carlos A. Vélez a Reinaldo Rueda)

El volante no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra las personas que ‘le hicieron la vida imposible’ al técnico colombiano en la última parte de su gestión. La prensa y los directivos chilenos recibieron los dardos que lanzó el jugador en las redes sociales. (Vea también: “Lo que no sirva que no estorbe”: Iván Mejía le pide a Reinaldo Rueda barrida en Colombia)

“Se entiende y se respeta (que Rueda se fuera de Chile), principalmente por la responsabilidad de gente que hace daño al fútbol, como muchos de la prensa mediocre y algunos dirigentes que no entienden nada de nuestra actividad”, sentención el deportista.

Pero Vidal no detuvo sus elogios hacia Rueda. En la parte final del texto que escribió, el volante destacó lo que es el colombiano como persona y se animó a decir que se reencontrarían en el Mundial Catar 2022 luego de que Colombia y Chile se clasifiquen al certamen orbital.

“Siempre fue un caballero con nosotros, un hombre valiente que tomó el desafío de acompañarnos en un momento difícil y nos ayudó a encontrar las fuerzas para seguir luchando por nuestra querida selección… Gracias, profe”, concluyó Vidal.

Despedida de Arturo Vidal a Reinaldo Rueda

A continuación, el mensaje completo que le dedicó el futbolista chileno al nuevo técnico de la Selección Colombia, luego de que se oficializara su partida de Chile: