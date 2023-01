Para todos los oyentes y seguidores de Diego Rueda, es ya conocida su afición, aprecio y fanatismo por la cultura y el fútbol de Países Bajos. Y después de la derrota que sufrieron los naranjas con Argentina, en el Mundial Qatar 2022, el comunicador ha sacado varios comentarios fuertes, la mayoría enfocados a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Y el pasado 4 de enero de 2023, en medio del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, sorprendió a muchos la sinceridad y tono con el que habló del polémico portero que se consagró campeón del mundo contra Francia. Y aunque muchos no entienden ese sentimiento, habría que remontarse al cubrimiento de la cita orbital, cuando pasaron los incidentes entre ‘la albiceleste’ y Países Bajos.

Aunque las afirmaciones fueron en medio de risas y sus compañeros de programa intentaron que cambiara de opinión, él se mantuvo y se mostró firme en lo que decía.

Fuertes palabras de Diego Rueda sobre lo que haría con la camiseta del ‘Dibu’ Martínez

Después del mencionado partido Argentina vs Países Bajos, válido por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Rueda se mostró indignado con las actitudes de Lionel Messi frente a Louis Van Gaal, también por la celebración de los jugadores gauchos frente a los neerlandeses en los penales. Pero, sobre todo, por lo que hizo ‘Dibu’ Martínez frente a la tribuna de los hinchas naranjas:

“Que se respete al rival, cuando se le gana. Para mí, lo que hizo hoy Argentina, fue un vulgar irrespeto contra los jugadores de Holanda. Cuando usted gana, se va a celebrar con sus compañeros, no al rival. Eso es un irrespeto y no se puede patrocinar. No voy con esa, el irrespeto al rival nunca lo aprobaré, ni lo patrocinaré”.

A pesar de que el partido ya había pasado y Argentina seguía avanzando en la competencia, el periodista siguió dando sus fuertes opiniones en el programa ‘La Polémica Mundial’ de Caracol Radio:

“Los argentinos quieren justificar el irrespeto de su equipo, de Messi, de ‘Dibu’ y todo su equipo, con lo que hizo Mbappé. Él celebró, él solito, cuando Kane falló el penalti. Eso es normal. Lo otro es que estos ([os jugadores de Argentina] fueron a celebrarle a los rivales, a la tribuna, a decirle cosas en la zona mixta, irrespetaron a los otros jugadores, irrespetaron a Van Gaal. Messi ‘la embarró’ y debe ser sancionado”.

Incluso, cuando se formó un debate en el mismo espacio radial, Rueda pidió castigo para Messi y su seleccionado:

“Súper castigar… Que den un ejemplo. Porque usted puede celebrar, pero burlarse del rival e irrespetarlo, no lo podemos empezar a patrocinar. Que usted celebre como quiera, dentro de todo lo que se celebra. Pero burlarse del rival, nunca lo patrocinaré y nunca puede dejar de sancionarse, es una vergüenza que usted se burle de los rivales, de los hinchas que están en la tribuna, les celebre los triunfos. Yo le digo a usted: Usted es un bobo, bobo, bobo. ¿Y no pasa nada? Argentina no celebró, se burló, se burló”.

En otra de las intervenciones, ya pasados algunos días del duelo de cuartos de final y teniendo las explicaciones de Sergio ‘Kun’ Agüero sobre el incidente de Messi con Wout Weghorst, a quien le dijo la famosa frase “¿Qué mirás, bobo?”, Rueda dijo que no creía lo que se reveló:

“¿Por qué tenemos que creerle al ‘Kun’ Agüero? He visto el video y me imagino otra cosa. No le creo. Le digo una cosa, a los argentinos no les tengo mucha credibilidad en ese tipo de cosas”.

Ese es el contexto mundialista, pero pasadas casi 3 semanas de la final del Mundial y de los polémicos festejos del ‘Dibu’ Martínez, Rueda salió en el programa ‘El Vbar’ a expresar abiertamente su descontento con el portero. Primero manifestando que siempre iba a estar en contra del Aston Villa, mientras el gaucho atajara allí: “Todo equipo que ahora juega contra Aston Villa, yo le voy a hacer fuerza, mientras salga ‘Dibu’ Martínez. Hoy vuelve, gran arquero, pero dejó mal parados a muchos”.

Y pasados unos minutos, cuando hablaban de los regalos que podría traer a Colombia el exjugador Andrés Pérez, que estaba pasando unos días en Argentina, se dieron las fuertes palabras: “A mí, si me regala la [camiseta] de Argentina, no la recibo. [¿Por qué no?] No me gustó la forma cómo ganó el Mundial… [¿Y la del ‘Dibu?] La del ‘Dibu’ la quemo [risas]”.

Uno de los compañeros de programa bromeó y dijo que le podría sacar dinero si subastaba la camiseta, pero Diego Rueda se mantuvo:

“No, prefiero quemarla [risas]”.

Antes de enviar a la tanda comercial, otro de los integrantes del programa expresó: “Que no lo escuchen los argentinos, ahora”, recibiendo esta respuesta del comunicador en cuestión: “No, no importa”.