Atlético Nacional se hizo fuerte en su estadio y venció, de manera contundente, al América de Cali por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso que, por los desmanes presentados en días pasados, tuvo que ser a puerta cerrada.

El equipo antioqueño anotó por medio de Tomás Ángel, quien irá al Mundial de Argentina Sub-20 con la Selección Colombia, mientras que el descuento lo anotó Andrés Sarmiento, todo en el primer tiempo.

Sin embargo, pese al buen resultado y juego que presentaron ambos equipos, el partido se vio manchado por polémicas arbitrales que no dejaron bien ubicado al juez central del juego, Wander Mosquera.

Mosquera es un juez del colegio de árbitros de Cundinamarca y pita en la primera división del fútbol colombiano desde 2019. En su carrera ha dirigido un total de 43 compromisos en la máxima categoría del torneo nacional, mostrando 205 tarjetas amarillas y 7 rojas en total.

2023 ha sido el año que más designaciones arbitrales ha recibido, pues de las 17 fechas que se han disputado, ha estado presente en 7 sacando 30 tarjetas amarillas (un promedio de 4 por partido).

De hecho, en el compromiso jugado en Medellín, el chocoano se despachó con cinco: tres en el primer tiempo y dos en el segundo, producto de las 14 infracciones que hubo durante todo el juego.

Sin embargo, muchas de sus decisiones fueron cuestionadas por analistas arbitrales y periodistas.

Por ejemplo, Carlos Antonio Vélez, de Win Sports, afirmó que este no era un compromiso para un árbitro ‘nuevón’ como él.

Esto, además, tomando en consideración la fuerte lesión que sufrió el futbolista Iago Falque, que se perderá lo que resta del torneo y gran parte del próximo semestre también.

Por su parte, Jose Borda, de Caracol Radio, también aseguró que Mosquera se equivocó, por ejemplo, en el penalti que pitó para Nacional con ayuda del VAR antes de que finalizara la primera parte.

