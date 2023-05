Ya va a pasar un año desde que Atlético Nacional venció al Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay 2022-1. Desde ahí, en la rueda de prensa que ofrecieron después del compromiso, el mediocampista Giovanni Moreno no juega, ya que sus palabras no cayeron bien en la institución y no le renovaron el contrato.

Desde entonces, Moreno está sin equipo y ahora habría encontrado una nueva pasión en la que pasa sus días: el pádel.

Así lo confirmó el periodista Santiago Ramírez, quien se encontró al jugador y confirmó que ahora pasa horas practicando esta disciplina y que, de hecho, ya está inscrito para participar en un torneo nacional que se va a disputar en Medellín.

Estos torneos han llamado la atención de muchos seguidores y es patrocinado, en su mayoría, por el extenista colombiano Alejandro Falla.

Qué es el pádel

Este es un deporte que es reconocido como tal desde 1990. Se juega en un campo parecido a una cancha de tenis, pero que está encerrado por unas paredes de vidrio en las cuales la pelota puede rebotar para que siga el juego. Además, en la mayoría de casos se disputa por parejas, explicó el medio PadelStar.

En cuanto al puntaje, también se maneja igual al tenis, pues cada punto suma 15-30 y 40 hasta conseguir seis ‘games’ y gana el set el que tenga una ventaja de dos juegos sobre el equipo rival.

Qué equipos estuvieron interesados en Giovanni Moreno

Giovanni Moreno, por su parte, salió de manera polémica de Atlético Nacional, pues había quedado campeón y la hinchada quería que se quedara. Sin embargo, las directivas tomaron la decisión de sacarlo a él y al técnico Hernán Darío Herrera.

En ese tiempo tuvo acercamientos con el Junior de Barranquilla, pero los Char, propietarios de la institución, no avanzaron en las negociaciones. Por su parte, también tuvo contactos con el Envigado, que se bajó por no poder pagarle el sueldo, e Independiente Medellín.

Cuál es el futuro de Giovanni Moreno

Por lo pronto, el jugador no está en la órbita de ningún equipo. Sin embargo, hay que ver el mercado de transferencias de junio para ver si vuelve a competir profesionalmente en algún equipo del fútbol colombiano.