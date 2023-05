Aunque el resultado no fue el deseado, el técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, manifestó su satisfacción por el rendimiento de su grupo: que igualó en la noche del martes (2-2) frente a Olimpia de Paraguay, en condición de local, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2023.

Para el entrenador, la presentación del ‘Rey de Copas’ estuvo nivelada por lo alto, más allá de que en materia defensiva dos serias desconcentraciones le costaron el triunfo, ante su rival directo en la lucha por el liderato. De esta manera prefirió quedarse con lo bueno de esta presencia internacional.

(Vea también: “El dolor es muy fuerte”: papá de hincha de Nacional asesinado, arremetió contra Quintero)

“Hay que salir tranquilos y orgulloso de los jugadores. Tuvimos un gran partido de Libertadores. Era para ganar, como ya lo hemos hecho en el torneo. Creamos oportunidades y necesitamos ser más eficaces en ellas”, destacó Autuori, que llegó a siete unidades en esta fase del certamen.

Y es que en su concepto, los tantos del adversario llegaron más por defectos propios que por virtud del ‘franjeado’, que en todo caso sumó de visita. “Llegamos bien, construimos bien, sufrimos dos goles sin construcción del rival. No le permitimos construir como le gustaría”, refirió el brasileño.

(Vea también: Nacional y Medellín, los que más aportaron a lista preliminar de Colombia Sub-20)

Dejó en claro que no es cuestión de merecimientos, pues el resultado, a su juicio, no reflejó el trámite del compromiso, en el que su divisa tuvo con qué haber hecho más y quedarse con el botín completo. “El fútbol no tiene justicia. La justicia la tiene el marcador final”, remarcó el orientador.

“He hablado dos días atrás que estamos mejorando un montón nuestro nivel competitivo. Quedo contento con el nivel técnico del equipo. En lo competitivo faltan cosas. En el momento de defender, hay que defender. La primera cosa es destruir. Ahí vamos. Es un proceso”, añadió.

Lee También

En lo que respecta a la idea de juego del elenco ‘guaraní’, indicó que Olimpia “no ha logrado construir. Estaban jugando con pelotazos. No nos iban a hacer daño en jugadas de construcción. Hay que estar más atentos en los pocos momentos que tiene el rival porque puede causar daño”.

A los hinchas, les mandó un mensaje de tranquilidad. “Estamos subiendo el rendimiento y es normal. Es un momento decisión y eso siempre lo hemos hablado. Lideramos el grupo y vamos a clasificar, tenemos todo, especialmente si logramos mantener el nivel”, exteriorizó.

Lee También

“Me da tranquilidad lo que el equipo está haciendo con más claridad en las ideas de juego. Hay que felicitar a los muchachos por lo que están haciendo en el día a día”, finalizó en sus declaraciones Autuori, aunque en las redes sociales le criticaron su pasividad en los cambios.

En menos de 48 horas deberá salir de nuevo al ruedo, esta vez frente al América, en cotejo aplazado de la fecha 14 de la Liga. Por lo que el timonel anunció “un equipo distinto” para este duelo, por lo que se prevén importantes cambios en la convocatoria, la cual dará a conocer este mismo miércoles.