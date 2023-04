Aunque no perdió y tampoco hubo desórdenes del grupo de hinchas que están en contra de la directiva de Atlético Nacional, las declaraciones de Paulo Autuori no pasaron inadvertidas. Aparte de decir que su equipo había jugado bien contra Envigado, también se refirió a la expulsión de Dorlan Pabón y su inconformidad con lo hecho por el árbitro y el VAR.

No es un secreto que no gusta el juego del equipo más veces campeón de Colombia, la crítica desde los medios deportivos ha sido dura en este aspecto y los hinchas tampoco están conformes con el proceso que viene llevando el brasileño. Con 19 puntos en 13 partidos, a falta de un par de aplazados, el ‘Verdolaga’ está por fuera del grupo de los ocho y muchos sienten que puede quedarse por fuera.

Por eso, las palabras de Autuori no agradan cuando da explicaciones sobre el desempeño y las presentaciones irregulares. Pero el tema arbitral es algo que el DT ha protestado en el pasado y pareciera que se vuelve costumbre.

Ante la pregunta de si Nacional se había vuelto ‘Dorlandependiente’, debido a que es el único jugador que ha marcado en los últimos seis partidos, entre Liga BetPlay 1-2023 y Copa Libertadores 2023, Autuori expresó: “Es un tema que afronto hace muchos años; depender de un jugador. Toda la gente trabaja para que un jugador sea desequilibrante haciendo cosas bien hechas. Y cuando las hace, gana protagonismo, dicen que están dependiendo de ese jugador”.

Pero aparte de no mostrar preocupación por eso, el entrenador de los verdes hizo énfasis en la expulsión clara de Dorlan y la supuesta decisión injusta por una acción en la que el mismo jugador fue golpeado por un rival:

“Me gustaría hablar de un tema; el equilibrio que uno tiene que tener en las acciones. No entendí por qué el VAR no ha llamado para chequear el golpe que hubo en el primer tiempo contra Dorlan. No voy a discutir la roja, el árbitro vio a Dorlan, pero hay que equilibrar las cosas”.