El empate (0-0) ante Envigado Fútbol Club, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 1 2023, confirmó lo que ya era un evidente: la crisis de Atlético Nacionalen el FPC. El ‘verde’ paisa completó su cuarto cotejo en línea sin ganar, en los que ha cosechado solo tres puntos de 12 posibles y salió del grupo de los ocho.

Desde el 17 de marzo, cuando superó (0-2) al Deportivo Pereira de visitante, por la novena jornada de la Liga, el ‘Rey de Copas’ no sabe lo que es sumar de a tres en el torneo. Desde entonces protagonizó igualdades ante DIM (1-1), Equidad (0-0) y esta ante los ‘Naranjas’; y cayó en casa ante Junior (0-1).

(Vea también: Brasileña se puso la camiseta de Nacional, pero hinchas le caen con toda a su novio)

Es decir que ha dejado ir nueve unidades de las que ha tenido en juego, las cuales lo sacaron del selecto grupo de potenciales clasificados de la Liga. Aunque tiene dos choques pendientes con respecto al resto, el balance sigue siendo pobre, pues con 19 puntos corre el riesgo de protagonizar un nuevo fiasco.

Aun así, el técnico Paulo Autuori dijo estar tranquilo con el rendimiento de sus dirigidos y, contrario a la respuesta de los más de 10.000 hinchas que se dieron cita en las tribunas del Polideportivo Sur, habló ‘maravillas’ del rendimiento de su plantel en este duelo; pese a que no fue capaz de marcar.

(Vea también: El contundente mensaje de la barra brava de Nacional en la previa del partido con Envigado)

“Hay otros partidos que hemos ganado y no salí contento. Me gustó mucho nuestro partido, creamos oportunidades y no le permitimos al rival aprovechar en las transiciones. Físicamente, me gustaría enviar un mensaje positivo para quienes trabajan en este tema, porque estuvieron muy bien”, comentó.

En cuanto será la ausencia del volante Dorlan Pabón para los próximos dos encuentros en el torneo, tras la expulsión sufrida ante los envigadeños, el timonel le restó importancia a este suceso. Y mencionó tener elementos con los cuales suplir su baja, sin importar que ‘Memín’ es una de las figuras del equipo.

Lee También

“Mi labor no es lamentarme sobre lesiones o tarjetas. Mi labor es encontrar soluciones. Dorlan está en un buen momento, pero en sus goles hubo participación de otros jugadores. Hay que valorar eso y estar tranquilo para buscar la solución y reemplazarlo porque está con una eficacia enorme”, agregó.

Este miércoles (8:30 p. m.), a puerta cerrada, el onceno antioqueño se jugará en un alto porcentaje sus posibilidades de meterse al grupo de los ocho mejores del torneo. El rival: Unión Magdalena, necesitado de un triunfo de manera urgente, que le permita salir de la zona del descenso.