Con lo justo, sin sobrarle nada, Atlético Nacional venció (2-1) al América de Cali, con el ‘kínder’ del brasileño Paulo Autuori y quedó a un triunfo de asegurar su tiquete a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1 2023. No obstante, la conquista ‘verdolaga’ estuvo marcada por la polémica.

Un penal discutido a su favor y una grave falta en la que el lateral Andrés Salazar no vio la tarjeta roja parecen haber condicionado el choque efectuado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en cotejo válido por la fecha 14 del ‘todos contra todos’; el cual se efectuó a puerta cerrada.

Corría el minuto 30 cuando una acción en la que fueron protagonistas el defensa central Felipe Aguirre, del dueño de casa, y el delantero Facundo Suárez, del visitante, definió la historia del partido, que por ese entonces iba 1-1. Y todo por la decisión, al parecer errática, del juez Wánder Mosquera.

El silbato, quien tardó casi cinco minutos en la revisión en el VAR, determinó que hubo una mano en el área del atacante, cuando en realidad las cámaras muestran -en primer lugar- un claro empujón del zaguero, quien desplazó al ariete y, con ello, lo condujo a impactar el útil con su extremidad.

NO ERA PENAL

En el @nacionaloficial vs @AmericadeCali el árbitro Mosquera ante llamado del VAR pitó penal por mano de Suárez, pero lo que no vio fue que la posición de la mano se dio porque Aguirre del verde se apoyó sobre el hombro. No era penal, era falta a favor del America pic.twitter.com/BvkAQCdRKQ

