Millonarios volvió a la victoria el pasado fin de semana cuando se enfrentó a Patriotas en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio, lugar que se ofreció para que la hinchada del cuadro ‘Embajador’ llegara a ver este compromiso de Liga BetPlay.

(Ver también: Falcao García le dio recado a Víctor Aristizábal por su nuevo récord histórico en Colombia)

De hecho, la experiencia fue bastante buena para los aficionados, los jugadores y el cuerpo técnico, ya que todas las condiciones se prestaron de la mejor manera y por eso el espectáculo se dio sin ningún tipo de problema.

Sin embargo, los que no la pasaron tan bien fueron los directivos, ya que al parecer hubo una serie de complicaciones y por eso Millonarios ya no jugará más en la capital del Meta, sino que tendría que buscar un nuevo escenario deportivo en el que pueda disputar sus próximos encuentros como local.

Lee También

Qué le pasó a Millonarios en Villavicencio

Según contó el periodista César Augusto Londoño, en ‘El pulso del fútbol’, desde el principio hubo problemas con la Gobernación del Meta, entidad encargada de mantener en buen estado el estadio, y hasta con la Policía Nacional.

En principio, aseguró el periodista, al equipo le prometieron 18 palcos para que los familiares, patrocinadores y demás pudieran ver el compromiso, pero solamente les dieron tres al momento del encuentro contra el conjunto boyacense.

Luego, la Policía dijo que no iba a prestar el servicio de seguridad y que después de muchas reuniones se llegó a un acuerdo para que se siguiera adelante con toda la logística. Finalmente, a Millonarios le hicieron un cobro por adelantado, pero apenas terminó el encuentro aparecieron otros costos que no estaban pactados por ningún lado, una situación que molestó de gran manera a los directivos del equipo bogotano.

De acuerdo a @cesaralo Millonarios no estará jugando más en Villavicencio por algunos manejos de parte de la administración del estadio que no gustaron. @GobMeta @PoliciaVillavo La sede para el juego con Bucaramanga podría ser Tunja. pic.twitter.com/SQSBXMP2oe — Juan Camilo Piza (@JuankPiza) September 3, 2024

Por eso mismo, el equipo tomó la decisión de no pedir prestado ese estadio de nuevo y ahora la alternativa que se maneja es Tunja, recordando que aún quedan varios días del Mundial Femenino Sub-20 y por eso Millonarios no podrá jugar allí hasta que se termine el campeonato internacional de Fifa.

(Ver también: Refuerzo de Millonarios sufrió fractura de peroné y provoca dolor de cabeza en Gamero)

Contra quién jugaría Millonarios en Tunja

El siguiente encuentro de Millonarios es contra Once Caldas pero en condición de visitante y por eso no hay ningún tipo de problema. No obstante, la situación pasa más para los octavos de final de la Copa Colombia, pues el equipo azul se mide contra Bucaramanga y por eso necesita una plaza en la cual pueda disputar esta serie, la cual está programada para jugarse en la semana del 19 de septiembre el partido de ida y luego en la del 26 el de vuelta.

Ya después de eso, la idea es que Millonarios pueda volver a jugar de local en su estadio, al igual que Nacional e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot y el América de Cali en el Pascual Guerrero.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.