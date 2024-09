Por: Gol Caracol

Actualmente en el DC United de Estados Unidos, Cristian Dájome charló en exclusiva con Gol Caracol para hablar sobre su presente en el fútbol norteamericano, pero también recordar lo que fue su paso por Atlético Nacional y América; eso sí, enfatizando en que desea volver a Colombia, pero no en ninguno de estos dos equipos.

Por el contrario, para el futbolista ‘cafetero’ su sueño pasa por Millonarios, clásico rival de los dos clubes anteriormente mencionados, pero en el que Dájome espera jugar cuando regrese al balompié de nuestro país.

“Por ahora, mi pensamiento está en continuar aquí en el DC United, pero, si se da la oportunidad, por ahí sí me gustaría poder jugar en Millonarios”, indicó de entrada Cristian, en charla con Gol Caracol, enfatizando en su intención de ‘romperla’ con el ‘embajador’.

Y es que, para Dájome este es un reto pendiente en su carrera, ya que, cuando estaba empezando como profesional, no logró consolidarse en el equipo ‘albiazul’; algo que sí pudo hacer en Nacional y América de Cali. “Millonarios es un equipo en el cual estuve muy cerca de jugar en algún tiempo cuando estaba pequeño, en eso del 2012, pero no se me dio la oportunidad”, dijo el jugador.

“Además, yo también me crie ahí en Bogotá. Cuando vivía ahí, luego de que mi madre vino desde Tumaco y nos instalamos en la capital, tuve la oportunidad de conocer la cultura bogotana y Millonarios era uno de los equipos que más me gustaba, entonces es uno de esos clubes en los que jugaría, si se mediera la chance de volver a Colombia”, agregó Cristian Dájome.

¿Cómo vivirá los clásicos si llega a Millonarios?

Teniendo en cuenta que el futbolista de 30 años pasó por América de Cali y Atlético Nacional, club en el que se coronó de la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, Dájome afirmó que sería “especial” llegar a Millonarios, para enfrentar a sus anteriores equipos, viviendo esa rivalidad representativa a lo largo de la historia.

“Yo jugué en Nacional y América, son dos rivales grandes y clásicos de ahí de Millonarios, pero eso lo hace más lindo. Sería muy lindo poder enfrentarlos jugando para Millonarios”, afirmó Cristian Dájome, en exclusiva con Gol Caracol.

