Este jueves 29 de agosto, Atlético Nacional presentó oficialmente a su nuevo técnico Efraín Juárez con miras a lo que será el resto del semestre. En compañía del presidente del club, Sebastián Arango, el mexicano dio sus primeras declaraciones a los medios.

Dentro de sus palabras, el entrenador mostró la ilusión que tenía de asumir el cargo y de comenzar trabajos con la plantilla que conformó Pablo Repetto, quien fue relegado de su puesto este martes 27 de agosto.

Pero una de las declaraciones que más llamó la atención fue en la que se refirió al momento en el que le propusieron llegar al cuadro ‘Verdolaga’.

“Venir a estos clubes, no se puede decir nunca que no. Es algo excepcional. Me parece que la grandeza de este club, su historia… lo vuelvo a repetir, y lo dice un tipo que no es colombiano, crecí viendo la Libertadores y por lo que ha hecho este club en el continente no me tuvieron que convencer”, dijo Efraín Juárez en la rueda de prensa.

Acá, las palabras de Efraín Juárez:

Estas palabras podrían ayudar a ilusionar al hincha con su proyecto, teniendo en cuenta varios seguidores del conjunto antioqueño no están conformes con la llegada del mexicano por su poca experiencia en los banquillos.

¿Por qué lloró Efraín Juárez antes de llegar a Nacional?

Pero allí no quedó todo, pues, incluso, aseguró que cuando le confirmaron la noticia de su contratación soltó unas cuantas lágrimas.

“Yo estaba con mucha ilusión, de verdad. Cuando me dijeron que era el elegido, lloré y lloré mucho porque es un sueño hecho realidad. Lloro muy poco, no es porque sea muy fuerte, sino porque soy muy débil para demostrar que lloro”, agregó el entrenador en el mismo espacio.

Por último, reconoció que no va a ser una tarea fácil dirigir a un equipo como Atlético Nacional, pero manifestó que está preparado para asumir el reto.

“Estar a las expectativas es una de las cosas que me sedujo. Estoy acostumbrado, me encanta la presión y sé que va a haber”, concluyó Juárez.

