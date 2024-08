Por: El Colombiano

Sebastián Arango Botero lleva casi cuatro meses al frente de Atlético Nacional y en ese tiempo le devolvió la confianza a la afición en el proyecto del club. El presidente verde dialogó con EL COLOMBIANO sobre su gestión y algunos aspectos desconocidos de su vida.

¿En dónde nació y de dónde viene su amor por Nacional?

“Nací en Medellín. Mi papá Ricardo, mi mamá Clara y tengo una hermana que se llama Susana. El culpable o a quien le debo la fortuna de ser hincha de Nacional es a mi papá, quien murió cuando yo tenía 6 años. En ese poco tiempo me inculcó esta pasión y este amor por el fútbol, ya que siempre acompañaba al equipo en el Atanasio y alcanzó a verlo quedar campeón de la Copa Libertadores”.

¿Qué recuerda de la primera vez que su papá lo llevó al estadio de Medellín?

“Era un sueño hecho realidad, algo parecido a lo que siento ahora, una cosa que uno no se imagina pero cuando la empieza a vivir la disfruta bastante. Recuerdo la imponencia del estadio, en ese momento se estaban terminando de construir algunas de las tribunas, creo que fue en 1989 en un partido contra Cúcuta. Me generó un gran impacto el equipo y esos grandes jugadores que tenía, además toda la fiesta que giraba alrededor, desde la previa hasta después del partido. Se vivía de una manera diferente a la de hoy, no digo si mejor o peor, pero sí distinto y el tema de ser niño hacía que uno lo viera de una forma especial”.

¿Qué lo llevó a usted a aceptar el cargo de presidente en un momento en el que Nacional era un chicharrón y una papa caliente?

“Muchas veces me hice esa pregunta, pero lo resumiría en la confianza de las personas que decidieron ofrecerme el cargo para asumir esta responsabilidad. Es algo que a mí me ha movido toda la vida, en la medida que las personas confían en mí, me genera un compromiso increíble. Debo confesar que cuando me invitaron por primera vez dije que no, pero en la medida que empecé a explorar un poco con todas las personas que hacen parte de Atlético Nacional a nivel directivo, fueron aumentando la intención y las ganas de llegar, hasta que no pensaba en nada distinto a ganarme el puesto, porque ya estaba tan enganchado que no me imaginaba en un lugar diferente, y la decisión se hizo fácil. Aunque era el peor momento yo lo vi más como una oportunidad que como un tema que me podría llegar a frenar. Lo digo y lo diré siempre: no va a haber un mejor momento que en el que decidí llegar, porque Nacional nunca volverá a estar tan mal. En los momentos difíciles siempre se ven a los grandes hombres, no es que yo lo sea, pero de ahí salen los grandes equipos y al final eso fue lo que construimos”.

¿Qué dijo su familia?

“Mi esposa jugó un papel demasiado relevante en esa decisión, porque fue una determinación de familia. Muchos de los temores que surgieron hoy están completamente resueltos y por fortuna tomamos la decisión y aquí estamos con mucha ilusión y con ganas de que sea para rato y podamos disfrutar de muchas cosas buenas con el club”.

A propósito, ¿quiénes conforman su familia?

“María Clara Arango es mi esposa, mi mejor amiga, con quien comparto mi vida matrimonial hace casi 8 años. Tenemos dos hijos, Juan Pedro y Emilio. Juanpe tiene dos años y un par de meses, Emilio va a cumplir 7 meses, así que ha sido un año también de bastante intensidad en cuanto a recibir una nueva responsabilidad profesional y también como padre. Ellos son lo más importante que tengo en la vida y mi motor”.

Desde afuera uno ve distintas soluciones para el club, ¿estando adentro es lo que se imaginó?, ¿es más difícil el reto?

“Hay muchas cosas que son mejores de las que yo me imaginaba y otras más complejas en las que uno, mirando desde la tribuna y la televisión, es muy injusto porque parecieran ser muy sencillas y realmente no lo son. Hay muchas decisiones que se toman de manera muy racional y uno a veces las juzga visceralmente de manera equivocada”.

¿Hay cosas que desde afuera cuestionaba con razón?

“Sí, también me encontré ese tipo de cosas, en las que uno se preguntaba por qué no se hacían de otra forma y se buscaba algunos caminos que hoy empezamos a recorrer y que, por fortuna, están funcionando y que lo seguiremos recorriendo, como son el acercar al hincha, comunicar lo correcto, poner a Nacional donde se merece, armar un equipo a la altura del club. Cosas del día a día que no son muy complicadas y que todos los hinchas las vemos desde afuera y que algunas se pueden hacer y otras no. No siempre vamos a estar de acuerdo con la mayoría de los hinchas, pero que quede la certeza de poner a Nacional por encima de todo. Creo que también se hacía así, no digo que no, simplemente hay unas decisiones en las que influyen muchos factores. Lo que sí veo en estos casi 4 meses de gestión son muchas oportunidades de hacer cosas grandes con Nacional y que dependen de la unión de todos”.

Usted y Gustavo Fermani han hecho una dupla importante, ¿a qué se debe esa química?

“Lo primero es que los hinchas y los medios han sido muy generosos conmigo, me han recibido de una manera extraordinaria. Con Fermani estamos muy contentos con el equipo que hemos conformado, y no somos nosotros solos. Gustavo llegó antes que yo y cuando decidieron traerlo tenían una misión muy clara para él y la está ejecutando de manera excepcional, trasciende el equipo profesional y va al tema de proyecto que es lo que buscamos nosotros. Ese trabajo lo estamos enfocando desde las divisiones inferiores, trabajar en un modelo de institución, más allá de los cuerpos técnicos que estén en Nacional. En lo personal hemos hecho una muy buena relación, de respeto, confianza, camaradería y Gustavo es una persona de la que aprendo todos los días del tema deportivo y futbolístico porque lo vive y lo entiende de manera intensa. Siento que hemos hecho un muy buen complemento en esa visión deportiva y corporativa. Ojalá sea un trabajo en conjunto que podamos construir durante muchos años porque estoy seguro de que nos va a permitir recoger muchos frutos en el futuro. Fermani trabaja como muy pocos, es increíble su intensidad para trabajar”.

El técnico Pablo Repetto también estaba cuando usted llegó, ¿cómo es esa relación?

“Muy buena, Pablo es una gran persona con quien se puede conversar, tener diferencias de manera respetuosa, que escucha y propone. Hemos tenido la capacidad de comunicarnos y entender qué se puede y qué no se puede, aterrizar sus expectativas a la realidad del fútbol colombiano, a la de Nacional. Siento que el mercado de pases que hicimos fue excepcional, que lo soñamos entre todos y que el técnico hoy tiene total autonomía para que, a su manera, disponga de las herramientas para conseguir los objetivos que nos estamos trazando. Así que esa relación ha sido muy cordial, respetuosa, hemos construido esa confianza para tocar los temas en el día a día, buscando siempre el beneficio del club”.

¿Cómo hizo para que los dueños le aprobaran el presupuesto para traer a los refuerzos, teniendo en cuenta que aunque las finanzas son sanas hubo momentos difíciles?

“Desde ellos siempre ha existido la convicción de lo que Nacional necesita para mantenerse donde debe estar. Ha existido la falsa creencia de que los dueños dejaron de invertir y los números que salieron de la Superintendencia hace poco muestran los ingresos, pero también la utilidad y cuando ves esa utilidad no es mayor por la cantidad de inversiones que hace este equipo en diferentes frentes, entre ellos el más representativo, el deportivo. La tarea que hemos hecho es mostrarles que hay que seguir invirtiendo y hacerlo bien”.

¿Entonces en qué cambió esa inversión?

“Tratamos de ir un poco más a la segura con lo que sentíamos que Nacional necesitaba para volver a ganar la confianza de todos los públicos de interés, planeándolo muy bien con visión de mediano plazo, no poniendo parches temporales. Mostrar que esto nos va a traer un futuro prometedor a todos porque es a eso a lo que le estamos apuntando. Es una mezcla entre unas decisiones de inversión que han trascendido, independiente de quien haya sido el presidente, con una visión, no sé si mejor o peor, pero quizás diferente al perfil de jugadores que estábamos trayendo. Tenemos la convicción de que esto tiene que ser una mezcla sana entre esas decisiones de invertir y las necesidades y la convicción de Nacional como institución de promocionar el talento joven”.

¿Cuál es el sello que usted quiere dejar en Nacional?

“Mi sueño es estar mínimo 10 años en esta organización, ojalá lo logre, dependerá de muchas cosas y trabajaré para que así sea. Quiero poner a Nacional en lo más alto en todos los frentes donde debe estar: comercial, corporativo, de mercadeo, deportivo obviamente y el de las divisiones inferiores. Nacional es una marca demasiado grande, como pocas en el país y lo digo de manera humilde, no soberbia. Que cuando uno mire a Nacional se sienta muy orgulloso, que si es en lo deportivo, seamos grandes y así en las otras áreas. Además, quiero que el club sea reconocido mundialmente como una excelente cantera de jugadores, no es que hoy no lo sea, pero quiero que se entienda muy bien que hay un ADN, un trabajo y una marca que hace las cosas muy bien”.

¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?

“Jugar fútbol, toda la vida me ha gustado, hoy lo he retomado. Obviamente, estar con mi familia, con mi mamá, mi hermana, definitivamente siempre con mi esposa y mis hijos y mi familia extendida. También con mis amigos, que son los mismos desde el colegio. Soy una persona muy familiar y me encanta el campo. Me gusta mucho ir a una finca compartida con la familia en el Suroeste, entonces cada que puedo trato de ir y cambiar de ambiente”.

¿En el fútbol es igual de creativo que en lo administrativo, en qué posición juega?

“Me terminé volviendo volante número 8, algún día quise ser 10 y fui suplente en el colegio de un gran amigo que es Sebastián Hernández, que él sí llegó al fútbol profesional y ahí me fui tirando hacia atrás porque la edad lo va llevando a uno a eso; hoy juego en la primera línea y creo que lo hago bien”.

¿Algún consejo que siempre aplica en su vida?

“Aprendo mucho de las personas que admiro, tengo grandes amigos que me han enseñado demasiado, al igual que mi esposa y eso va creando las convicciones de lo que quiere para uno y los que están a su alrededor. Soy extremadamente optimista, positivo, me gusta ver la vida de esa manera y eso es gracias a las buenas relaciones que he construido con las personas cercanas a mí. Son muchos los buenos consejos que me han dado y sobre todo el de tener paciencia y perseverar en el trabajo porque eso al final trae sus frutos”.

¿Cuál ha sido el momento más duro y también el mejor de su vida?

“El punto de inflexión de mi vida fue la muerte de mi papá, fue lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida, porque fue una muerte difícil de superar por la edad que teníamos mi hermana y yo. Estábamos muy pequeños, entonces se demoró el proceso de superarlo, pero debido a eso estamos hoy donde estamos, con una admiración profunda hacia mi madre que tuvo que asumir esa responsabilidad de mostrarnos cómo era la vida sin un papá y ella se convirtió en papá y mamá al mismo tiempo. Estoy agradecido con todas las personas que hicieron parte de eso, unos tíos muy cercanos y mis abuelos por parte de mi papá que nos acompañaron mucho. Así que ese momento me ayudó a madurar muchas formas de ver la vida en diferentes oportunidades y mirando para atrás es mi lección permanente. Luego de eso, lo mejor es el nacimiento de mis hijos que es algo indescriptible y trasciende cualquier cosa”.

