Este martes 27 de agosto se conoció una sorpresiva noticia en el fútbol colombiano, luego de que Atlético Nacional anunciara que el timonel Pablo Repetto no seguiría como el entrenador del primer equipo, por lo que todo su cuerpo técnico tampoco continuaba en la escuadra.

(Vea también: Estos serían los motivos de la salida de Repetto de Nacional; ¿hubo pelea con jugadores?)

Aunque en el comunicado publicado por el club antioqueño no se mencionan las razones de la decisión, todo parece indicar que las directivas del equipo no estaban conformes con la forma en la que estaba jugando la plantilla, por lo que querían un cambio inmediato.

“Queremos expresar nuestra enorme gratitud por la dedicación, compromiso y pasión que ha demostrado a lo largo de su tiempo con nosotros. Le deseamos el mejor de los éxitos en las nuevas canchas que le toque enfrentar”, se lee en el pronunciamiento.

Minutos después del anuncio, el periodista Luis Arturo Henao les contó a sus seguidores que había hablado con el uruguayo y este le contó cómo recibió la sorpresiva noticia.

“Llegaron al entrenamiento a las 8:00 de la mañana y se le acercó el director deportivo, Gustavo Fermani, y le expresó que no seguía más en el equipo, que no estaban satisfechos con el juego del equipo, así que no iba a seguir en el equipo”, explicó el comunicador en un video publicado en sus redes sociales.