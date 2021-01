green

Al fin se acabó el año y la historia lo guardará como un periodo de tiempo con situaciones inusuales. Sin embargo, lo que sí se repitió, son los bochornosos momentos del balompié nacional.

El fútbol colombiano pasó por polémicas, incertidumbres, desastres, decepciones y hasta burlas que lo hicieron estar en la primera plana de la agenda nacional en varias oportunidades.

Las dificultades económicas, el fracaso futbolístico, las problemáticas internas y hasta las discusiones con el Gobierno hicieron de este 2020 otro año de muchas malas historias por recordar.

Los clubes colombianos y la decepción internacional

El año inició con Junior, América, Tolima y Medellín clasificados a la Copa Libertadores. Los dos primeros estaban en la fase de grupos y los otros dos comenzaron desde la fase previa.

El ‘vinotinto y oro’ se fue eliminado contra Internacional de Brasil en la fase 3 y se tuvo que conformar con caer a la Sudamericana; mientras que el rojo antioqueño sí logró este preciado cupo a la fase de grupos.

Luego del parón mundial por la pandemia, ni Junior, ni América, ni Medellín lograron ubicarse entre las dos primeras posiciones y Colombia se quedó sin representantes en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Este fue uno de los partidos definitivos para que los ‘Escarlatas’ quedaran eliminados del torneo, pues perdieron con un gol en los minutos finales y eso les costó puntos importantes:

Los barranquilleros fueron los únicos que lograron la tercera posición y, como premio de consolación, recalaron en la Sudamericana, pero esto no fue suficiente para una inversión que debía llevarlos, como mínimo, a las semifinales, según había comentado Fuad Char, dueño del equipo, a principio de año.

Sin embargo, la Sudamericana tampoco fue un torneo en el que los clubes colombianos brillaran. A principio de año empezaron en este torneo Cali, Nacional, Millonarios y Pasto, pero este último se fue eliminado en la primera fase.

El verde antioqueño sucumbió ante River Plate de Uruguay en la fase 2, mientras que al azul capitalino lo eliminó el ‘azucarero’.

Así fue el partido entre los dos equipos colombianos en el segundo torneo de clubes más importante del continente:

De los que llegaron de Libertadores, Tolima no pudo con Unión La Calera, de Chile; aunque Junior logró una agónica clasificación contra Plaza Colonia.

Así las cosas, en octavos de final, Cali perdió con Vélez de Argentina y, si bien Junior sí logró avanzar, en los cuartos de final cayó con Coquimbo Unido y se despidió del torneo.

Así fue la eliminación del conjunto barranquillero en tierras chilenas:

Al final de año, una vez más la representación colombiana frente a los clubes del continente volvió a ser muy mala y, aunque hubo algunos momentos en los que sí se destacaron, el resultado final demuestra el mal presten y nivel que hay en el balompié nacional frente a la competencia internacional.

Peleas entre los presidentes y revolución en la Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano es la asociación en la que los 36 presidentes del fútbol colombiano se reúnen para tomar decisiones que beneficien los campeonatos nacionales, en especial la Liga BetPlay.

Pero este año, con la crisis económica generada por la pandemia, se abrió más que nunca la brecha entre los dos grupos que había en esta entidad.

Jorge Enrique Vélez, quien era el presidente cuando inició el 2020, tuvo un gran grupo de oposición que pidió insistentemente su salida de esta institución, hecho que se logró en julio de este año.

En medio de las discusiones sobre el regreso del fútbol, algunos presidentes plantearon la posibilidad de que el balón no rodara más en este 2020, no obstante el consenso llevó a que esto no sucediera de tal manera.

Al final, Fernando Jaramillo apareció como el salvador para llevar a buen puerto a la Dimayor y aunque hay rumores sobre una posible renuncia, él sigue en el cargo al menos para el inicio de este 2021.

Mientras tanto, las diferencias dirigenciales entre los presidentes del fútbol colombiano están a la orden del día y seguramente una de las siguientes discusiones serán por el uso del VAR en la siguiente temporada.

El fin del Cúcuta Deportivo

Uno de los equipos que mejor ha dejado el nombre de Colombia en la Copa Libertadores hoy no existe, al menos en el plano deportivo.

Las pésimas decisiones de José Augusto Cadena, quien terminó con deudas con la Alcaldía de la ciudad, jugadores y otras instituciones estatales, llevaron a la desaparición del conjunto ‘motilón’, el único representante del fútbol nortesantandereano.

La mala gestión de años por parte del presidente llegó a un fin luego de la pérdida del reconocimiento deportivo y la intervención del Gobierno Nacional para que cumpliera sus obligaciones. Actualmente no puede jugar ni en la B y sus futbolistas buscan nuevos destinos.

El VAR y WIN SPORTS +, innovaciones polémicas

Este año entraron en vigencia estas dos actualizaciones que revolucionaron el fútbol colombiano.

La asistencia videoarbitral solamente funcionó en dos partidos por fecha, pero eso fue suficiente para que casi siempre fuera protagonista al final de cada jornada. Por acciones que se pitaron o se dejaron de pitar, situaciones de los futbolistas dentro del campo y goles de los que aún se dudan por su validez o invalidez, fueron algunas de las controversias que se vivieron con el VAR en este 2020.

La llegada del canal que transmite en exclusiva algunos partidos del fútbol colombiano también dio mucho de qué hablar en este año. Aunque su implementación causó repulsión en un alto número de televidentes y seguidores del fútbol, con el pasar de los meses muchos se fueron acoplando a este nuevo formato de televisión paga. Los resultados los valorarán en el canal, pero en las calles sí se sintió la desconexión de las personas a las que les gusta el fútbol, pero no estaban dispuestas a dar más dinero por verlo.