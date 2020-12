green

Este jueves se tomaron decisiones importantísimas sobre las competencias de la Liga BetPlay 2021. Además del formato que tendrá el campeonato se podrían dar otros cambios que generan discordias.

En diálogo con Win Sports, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, expresó que se está analizando la posibilidad de no tener VAR en esta edición del torneo local.

“Habrá cambios importantes para el próximo año porque el VAR tiene un costo importante. Hoy presenté los resultados financieros y no son los mejores, por supuesto. Una de las cosas es ver cómo renegociamos el costo de esta tecnología. Tengo un mandato de la Asamblea que debo ejecutar y no me puedo adelantar, pero sí hay posibilidad de que no haya VAR“, explicó.

(Le puede interesar: las críticas del ‘Pibe’ Valderrama a Junior y al VAR)

Jaramillo añadió que “la decisión no es desde el punto de vista técnico sino financiero“, aclarando que no es culpa de los aciertos o desaciertos que hayan tenido los árbitros, sino la coyuntura económica que ha traído la pandemia a la Dimayor y a los equipos del rentado local.

Para finalizar, el presidente de esta entidad expresó que “el arbitraje es tema de la Federación Colombiana de Fútbol” así que es responsabilidad de ellos la capacitación de los jueces, más no será una inversión que haga la máxima entidad del balompié nacional.

Otras decisiones sobre el fútbol colombiano en 2021

No se repetirá la Liguilla de eliminados.

Es oficial que la Liga BetPlay comenzará el fin de semana del 17 de enero .

. La continuación de la Copa BetPlay será el 13 de enero .

. Fernando Jaramillo continuará como presidente de la Dimayor.

Se cuadrarán los partidos dependiendo el calendario de la Copa América 2021 y el campeonato sub-20.

Escuche acá todo lo que dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo: