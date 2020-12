En rueda de prensa, el estratega antioqueño se mostró partidario de la llegada de Reinaldo Rueda al combinado ‘cafetero’ y luego aclaró por qué le hizo el quite a esa posibilidad.

“Lo de Reinaldo es excelente, es un gran técnico, ese es el técnico para la Selección, todo mi apoyo para él”, expresó inicialmente.

Acto seguido, Hernán Darío Gómez reconoció que su nombre puede dividir opiniones y que el episodio de violencia hacia una mujer con la que estaba y que no era su esposa, hecho del que fue señalado cuando era timonel de la Selección Colombia, aún lo sigue afectando.

“Cuando yo empecé a sonar para la Selección, lo primero que hice llamar a amigos para decirles que no quiero volver y que no quiero más irrespeto”, relató el popular ‘Bolillo’.

Pero luego fue más puntual: “No quiero volver a la Selección Colombia, no supero eso en ciertos aspectos [el incidente con la dama en cuestión]. Aunque mi esposa me ha ayudado mucho y me ha protegido”.