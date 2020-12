green

16 días después de que se confirmara que fue despedido de la Selección Colombia, el técnico Carlos Queiroz habló por primera vez en una entrevista con al agencia EFE, en la que dejó claro que le pareció equivocada la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol con él.

El técnico portugués está convencido de que su paso por el combinado nacional fue bueno y que las goleadas por 3 -0 y 6-1 contra Uruguay y Ecuador no eran un motivo de peso para despedirlo en la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la clasificación al Mundial. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que tomar decisiones con convicción y coraje”, manifestó Queiroz en la primera parte de la entrevista. El portugués repitió varias veces en una misma respuesta la palabra coraje, en contra de los directivos colombianos.

“La Eliminatoria no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión (…) Desafortunadamente, tras los dos últimos resultados contra Uruguay y Ecuador, la Federación no demostró el mismo coraje que mostró al principio”, agregó el estratega que estuvo en la Selección Colombia por un año y nueve meses.

Queiroz también negó rotundamente las versiones de prensa que indican que en el camerino del combinado nacional no todo era color de rosa durante los últimos partidos que disputaron en noviembre. “Después del partido contra Ecuador se crearon algunas argumentaciones de que los jugadores tuvieron confrontaciones; una vez más te digo que el ambiente de la selección de Colombia es amistoso y familiar”, declaró el técnico.

Para disipar cualquier sospecha de que los futbolistas colombianos no lo respaldaron en su último tiempo con el equipo, el extécnico de Portugal e Irán declaró: “Tengo mensajes suyos con manifestaciones de cariño, amistad y afecto, que me conmueven y que cuando los leo me emociono y casi se me saltan las lágrimas”.

Finalmente, el portugués manifestó que está convencido de que las estadísticas hablan bien de su paso por Colombia. “Salgo de Colombia con mucho orgullo, con la convicción de que salimos con un trabajo bueno. Los números hablan”, concluyó.

Muy seguramente, Queiroz será reemplazado por el colombiano Reinaldo Rueda. El técnico llegaría al país en las próximas horas, proveniente desde Chile. Esta semana se conoció que su representante ya está en Bogotá adelantando las primeras conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol y se estima que en la próxima semana podría ser confirmado como nuevo entrenador del banquillo nacional.