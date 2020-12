green

El comentarista se refirió al tema luego de ser consultado por Pulzo en el acto en el que Caracol Televisión anunció su programación deportiva para 2021, en la que se destacan Eliminatorias, Copa América, Juegos Olímpicos y las grandes carreras del ciclismo.

Javier Hernández Bonnet ventiló incidentes como que “Muriel apercolló James”, el malestar de los jugadores de la Selección Colombia con Carlos Queiroz e incluso adelantó que Reinaldo Rueda llegaría al combinado ‘cafetero’, lo que valió para que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara desmintiendo algunas de “dichas versiones”.

Fue por ello que se consultó al periodista sobre si se había fracturado la relación entre Caracol TV y la Federación y si estaba en riesgo que los partidos de cuadro ‘tricolor’ se siguieran viendo en ese canal.

“Siempre se ha mantenido la distancia y un respeto total; no hay influencia ni recomendaciones de los dirigentes hacia nosotros. El tiempo pone a cada cosa en su sitio, nunca he recibido una llamada en la que me digan que hable bien o mal”, apuntó inicialmente.

Y complementó apuntando que el contrato entre las partes no se ha modificado: “Tenemos los derechos de televisión abierta y podemos seguir garantizando que todos los partidos de Colombia se seguirán viendo por Caracol”.

Por otra parte, Ricardo Orrego, compañero de Hernández Bonnet, nutrió la respuesta asegurando que no hay motivos para alarmarse.