Después de que América le ganara a Junior el partido de la semifinal, Jarlan Barrera publicó una historia de Instagram, en la que se ve a un emoticón llorando de la risa.

La publicación de Barrera, que vistió la camiseta del Junior entre 2013 y 2018, año en el que celebró un título con el equipo barranquillero (como se aprecia en la siguiente imagen), fue entendida por muchos como una burla hacía los hinchas del ‘tiburón’, que soñaban con disputar la final ante Independiente Santa Fe, que derrotó a Equidad.

Tras la múltiples críticas al futbolista, él borró la historia; no obstante, la publicación fue recogida por otras cuentas que también viralizaron un mensaje que Jarlan Barrera le habría escrito a alguien que le reclamó por la supuesta burla.

“Pfff y a mí sí me pueden tratar mal y a mi familia; hay si no dicen nada, cuando me eliminaron, qué no me dijeron”, dice en el texto, como se muestra en el siguiente trino, que también recoge el emoticón que puso:

La burla de @jarlanjbarrera en redes sociales ante la eliminación del @juniorclubsa. La publicación fue eliminada por el jugador pero logró ser capturada por varias personas.

El acto de burla ha causado indignación entre la comunidad de Barranquilla. pic.twitter.com/vparpeKQcO — Impacto News (@ImpactoNewsCol) December 14, 2020

La indignación de los hinchas del Junior los llevó a insultar al jugador y hasta a recordarle que alguna vez el equipo costeño “le dio de comer”.

Estos son algunos trinos que se hicieron luego de la publicación de Jarlan Barrera:

Estas son las jugadas q quedan en el recuerdo del aficionado… Mismo escenario como Jarlan en Sudamericana… Dos personas q su Ego no los deja ver más allá. — Alexander Cadávid A. (@alexcada77) December 14, 2020

Buenos días para todos, menos para Jarlan Barrera. pic.twitter.com/Y6Mk0lIWYf — Karen Osorio. (@KarenMOsorio) December 14, 2020

Ese Jarlan si sabe como sacarle canas verdes a los del Junior no solo en Colombia sino en la sudamericana. pic.twitter.com/L6WUoUMTch — güisin (@w_rayita) December 14, 2020

No todo el tiempo serán flores. Lo de Jarlan hacia el club que le dio de comer fue poco profesionalismo y un payaso soplón que se deja llevar por el billete. — Andrés Miyagi (@_miyagii1) December 14, 2020