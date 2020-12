green

En la reciente edición del programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, a Bonnet le preguntaron cómo era la relación de James Rodríguez con Carlos Queiroz, quien fue despedido de la Selección Colombia este martes primero de diciembre.

El comentarista del Gol Caracol respondió con una información que hasta el momento no se conocía. De acuerdo con el periodista, el ‘10’ del Everton se sintió cuando vio que le dieron el número de su camiseta a un joven compañero que sumaba sus primeros partidos con el combinado nacional.

“A mí me aseguran que la relación después de haberle entregado la camiseta número 10 a Steven Alzate, la relación, o por lo menos la confianza de James hacia el técnico no fue mucha. No sé si enderezaron el camino”, contó Bonnet en la emisora.

El joven jugador del Brighton inglés, quien fue uno de los nuevos talentos que acercó Queiroz a la Selección, actuó con la camiseta 10 en el último amistoso que disputó Colombia el año pasado, que fue contra Ecuador y terminó en victoria por 1 a 0 para el equipo nacional.

En los últimos dos partidos que jugó el país en las Eliminatorias, bastante se especuló desde algunos medios de comunicación con la posibilidad de que James se hubiera molestado un poco al ver que le quitaron la capitanía en el partido que se jugó en Barranquilla contra Uruguay, para darle la cintilla a David Ospina. De todas maneras, el ‘10’ negó todas esas versiones periodísticas que se conocieron desde hace dos semanas.

Un compañero del programa le preguntó a Bonnet: “¿Por qué se rompió esto por dentro ya iniciadas las Eliminatorias? ¿Por qué no antes?”. Ante ese interrogante, el comentarista contestó: “Por una razón: cuando las cosas están pegadas con babas, lo que se necesita es una coyuntura, un detonante. Y ahí se devela absolutamente todo”.

Lo cierto es que Queiroz ya se marchó y por estas horas el país futbolístico está a la expectativa de saber quién tomará su lugar en el banquillo nacional. Periodistas coinciden en que José Pékerman no está en la baraja de candidatos y que los directivos del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol se inclinan más por un técnico colombiano.

Por su parte, James no deja de recibir elogios por parte de sus compañeros en el fútbol inglés. Este miércoles, el francés Abdoulaye Doucourécriticó al Real Madrid por dejarlo ir sin darle más confianza.