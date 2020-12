green

El partido disputado entre Atlético Junior vs. América de Cali, y que clasificó al ‘Escarlata’ a la final del fútbol colombiano, sigue dando de qué hablar.

El uso del VAR en jugadas específicas que anularon los goles del equipo barranquillero son motivo de discusiones, especulaciones y opiniones, porque hasta Carlos Calero dio su punto de vista.

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, así como lo hizo Melissa Martínez, se pronuncio sobre estos hechos en su canal de YouTube, en el que habla semana a semana de la actualidad del balompié.

Allí, el exjugador fue contundente en sus apreciaciones sobre los jueces que estuvieron al frente de la tecnología y cómo estos afectaron el resultado de su amado Atlético Junior.

“Ese VAR no lo entiende ni mi mamá, ni mi papá, que ya no está. Ahora los árbitros no pitan, sino que lo hace el VAR”, fue lo primero que dijo.

En su análisis, Valderrama se refirió a las acciones puntuales. Sobre el gol anulado a Gabriel Fuentes expresó que no le pareció fuera de lugar y que “ahora se cobra porque la brisa hizo que se me fuera el pelo y quedó adelantado”. Luego añadió: “el VAR le dijo que fuera de lugar (al árbitro) y yo no entiendo esa vaina, la madre. Me tengo que motilar para jugar fútbol”.

El ‘Pibe’ también se refirió al penalti sancionado contra el ‘Tiburón’ porque, desde su perspectiva, Didier Moreno y Edwin Velasco tocaron el balón con la mano de la misma manera, pero el primero “sí fue sancionado como pena máxima y el segundo no”.

Finalmente, el samario fue mucho más ‘agresivo’ contra los árbitros: “El VAR no sirve. Yo pensé que venía a ayudarlos, pero no, porque ya no hacen nada. No solo en Colombia, en el mundo. Quiten a los árbitros porque son unos payasos que no toman determinaciones. Si antes se equivocaban, perfecto, porque son seres humanos, pero ahora por todo hay que ir al VAR”.

El ‘Pibe’ también criticó a Teófilo Gutiérrez

El delantero de La Chinita no fue titular en el encuentro. Días antes había padecido una molestia muscular y eso lo mandó al banco de suplentes en el pitazo inicial.

Sin embargo, su ingreso en el segundo tiempo sí fue fundamental para que sus compañeros subieran nivel y, si bien eso lo valoró el exfutbolista, también señaló para mal su ausencia por lesión.

“Ahora los futbolistas están lesionados para actuar 45 o 50 minutos. No entiendo esta vaina. Antes, así estuviéramos lesionados, queríamos jugar siempre. Nos reventábamos en la cancha. Ahora, los mejores de los equipos están 20 o 30 minutos porque ‘estamos lesionados para disputar una semifinal’. Eso hay que jugarlo hasta mocho. ‘Me reventé, pero en la cancha’. Las estrellas en los equipos siempre juegan, aunque estén mochos”, expresó en su particular tono.

Luego hizo alusión directa a Teófilo: “Él, que es el mejor, dizque estaba lesionado. Entró para el segundo tiempo y cambió la melodía”, sostuvo.

A pesar de todo, el ídolo samario respaldó a los deportistas del Junior de cara al partido de Copa Sudamericana, pues, contra Coquimbo Unido, deberán remontar de visitante una serie que pierden 2-1.

Este es el video en el que el ‘Pibe’ soltó todas sus críticas sobre lo que sucedió en la semifinal de la Liga BetPlay: