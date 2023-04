El jugador del Junior, Jhon Jaider Vélez Carey, es ejemplo de tenacidad, perseverancia, esfuerzo y de ganas de salir adelante pese a las adversidades que se puedan presentar en la vida.

Nacido en el barrio Rebolo, sur de Barranquilla, el hoy mediocampista del cuadro rojiblanco tuvo un oficio muy diferente hace tres años, cuando el aislamiento social provocado por la pandemia del COVID-19 afectó los bolsillos de los hogares colombianos a comienzos de 2020.

Para ayudar en los gastos de su hogar, Vélez Carey salía con la carretilla de su tío a vender frutas y verduras por las calles de la capital del Atlántico: “[…] Yo ayudaba a empacar. Gracias a Dios vendíamos casi todo. Recuerdo que la gente, por el miedo que había de contagiarse, de lejos, ponía una canasta, olla o una bolsa en la puerta de la casa, le echaban alcohol a todo y dejaban la plata”, reveló Jhon Vélez en diálogo con El Heraldo.

Añadió que su pariente ya tenía la clientela y por eso se les hizo más fácil hacer la venta diaria en esa época difícil de la economía mundial donde muchos negocios quebraron.

“Me fue durito en la pandemia. A mí no me daban auxilio todavía, el profe Carlos De La Rosa [entrenador del fútbol aficionado] era el que me apoyaba. Nos dio duro porque a mi papá y a mi hermano los sacaron del trabajo y ellos eran los que llevaban el sustento a la casa. Me tocó salir a ayudar”, confesó el buen volante mixto.