Este martes empiezan los partidos de la segunda jornada en la fase de grupos de la Copa Sudamericana desde las 5:00 p. m. para que los sintonice si es amante del fútbol.

Hoy 18 de marzo se enfrentarán Bragantino vs Oriente Petrolero, Newell’s vs Blooming, Palestino vs Estudiantes de Mérida, Estudiantes de la Plata vs Tacuary, São Paulo vs Puerto Cabello y Santa Fe vs Gimnasia.

Mañana miércoles los protagonistas serán Guaraní vs Danubio, Defensa y Justicia vs América-MG y LDU Quito vs Magallanes.

El jueves podrá ver a Peñarol vs Millonarios F.C, Santos vs Audax Italiano, San Lorenzo vs Fortaleza, Botafogo vs César Vallejo, Tolima vs Tigre, Emelec vs Huracán y Universitario vs Goiás.

¿Cuál es la nómina más valiosa de estas con vida en la Copa Sudamericana?

De acuerdo con el portal de valores del fútbol Transfermarkt, São Paulo FC es el equipo con la nómina más costosa en el mercado con un valor de 85,45 millones de euros.

Como se puede apreciar en el gráfico, en el top 10 no está ningún cuadro colombiano de los que competirán, pero le explicaremos en qué posición está cada uno.

Valores de equipos colombianos en la Sudamericana

El primero en la tabla clasificadora de Transfermarkt es Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, en la posición 15 y un costo al mercado por 20,40 millones de euros.

En la Liga Betplay el cuadro embajador, de Bogotá, está en la segunda casilla con un total de 25 puntos, y no está con vida en la Libertadores.

El Junior de Barranquilla, dónde juega Juan Fernando Quintero, está en la posición 18 de las nóminas más costosas de la Copa Sudamericana registrando un valor de 18,33 millones de euros.

En el fútbol local ocupa la casilla décima con 18 puntos tras haberle ganado al Deportes Tolima como visitante 0-1 el domingo 16 de abril.

Hablando de Deportes Tolima, se ubica en la 20 posición de Transfermarkt con un valor en el mercado de 16,45 millones de euros, dos casillas después hallamos a Independiente Santa Fe con 13,45 millones de euros y Águilas Doradas, líder la Liga Betplay, está en la casilla 24 con 12,35 millones.

¿Cuál es el jugador mejor valorado de la Copa Sudamericana?

Mateo Retegui es el jugador más valioso de la Copa Sudamericana 2023, el delantero del Club Atlético Tigre, de Argentina, registra un valor al mercado de 16 millones de euros.

La segunda posición es para Marcos Leonardo, delantero brasilero que se encarga de anotar goles para Santos FC en esta copa y está valorado en 15 millones de euros.

Ángelo Gabriel, extremo derecho también perteneciente a Santos, percibe un costo al mercado fichador de 13 millones de euros por lo que se lleva la tercera plaza.

Santiago Hezze es volante del Huracán y con tan solo 18 años está valorado en 8 millones de euros, por lo que ocupa la cuarta casilla seguido por Giuliano Galoppo, mediocentro ofensivo del Sao Paulo con un valor de 8 millones.