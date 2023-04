Sebastián Viera realizó unas declaraciones que pusieron nostálgicos a todos los hinchas del Junior de Barranquilla.

El portero uruguayo se inmortalizó en el club originario de Barranquilla gracias a su talento y sentido de pertenencia. Pero, para nadie es un secreto que con el pasar de los años, los deportistas se van volviendo veteranos, y es el caso del guardameta de 40 años.

Para los micrófonos de su mismo club, dio una posible fecha de su retiro. Con la emoción decorando su rostro, Viera afirmó: “El año que viene, no sé todavía. En Junior tengo contrato hasta diciembre y lo respetaré. Luego veremos qué hacemos”.

Posteriormente, el arquero habló sobre el rumor de volverse entrenador. “Estudié para ser DT, pero no me apasionó, no me gustó, porque no me apasiona eso. Mi padre es técnico y él tiene una vida más estresante que la mía, le dedica menos tiempo a la familia que yo y hasta se divorció de mi mamá”, dijo Sebastián.

Luego, anexó que está enfocado en otros aspectos de su vida: “Es muy difícil. Yo le quiero dedicar tiempo a mi familia. Yo dejé mi familia a los 12 años y ahora que tengo la mía, quiero disfrutarla. Tengo 4 hijos y si sigo con la carrera de técnico sería seguir con lo mismo”.

Así mismo, estamos cerca de presenciar el retiro de uno de los porteros más exitosos y talentosos que ha tenido el balompié colombiano en los últimos años.

