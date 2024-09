Así como un reconocido periodista soltó dato sobre el salario de un técnico, otro que es parte del canal deportivo Win Sports aseguró que hay un caso de indisciplina en Junior de Barranquilla actualmente.

¡Indisciplina en el Junior! Jose Hugo Illera, anoche, afirmó que hay un jugador con farras hasta las 8am y un día no fue a entrenar. Alguien del club le preguntó por el nombre y él le entregó la info. ¿Quién es? ¡Se analiza YA en 100% Tiburón! Link:https://t.co/OcBJCsaSga pic.twitter.com/Oq28tzJduN — Paolo Arenas (@PaoloArenas) September 13, 2024

Caso de indisciplina en Junior

José Hugo Illera, replicado desde la cuenta de X de su colega Paolo Arenas, sorprendió al afirmar que hay un caso de indisciplina con un futbolista del que recibió información recientemente.

“Me contaron de un jugador que anda desordenadito. No puedo decir el nombre porque la persona que me lo dijo me mostró algo, pero para que lo viera una sola vez y ustedes saben que yo sin pruebas no lo digo. Pero el muchachito anda desordenadito”, contó.

Así como en su momento estuvo al tanto de la llegada de Juan Fernando Quintero a Junior, el periodista de Win Sports dio detalles acerca de las mencionadas actitudes con el club tiburón.

“El jugador [anda] en farras hasta las 6 o 8 de la mañana. Un día no fue a entrenar y entonces me mandaron la foto porque no sabían ni siquiera cuál era el jugador, pero tuvieron que buscar en la presentación del equipo”, relató.

De hecho, ante la cámara, Illera aseguró que desde Junior de Barranquilla le preguntaron cuál era el futbolista en cuestión en ese instante, por lo que indicó que les dio el dato por interno en ese instante: “Me tocó soltar el chisme”.

¿Quién es el jugador de Junior señalado por indisciplina en 2024?

No se conoció públicamente la identidad del futbolista al que hizo referencia el reconocido periodista, aunque el club barranquillero tiene el dato en cuestión, de acuerdo con lo que aseguró Illera durante su aparición en cámara.

El presentador de Win Sports aclaró que no se trata de Jhon Vélez, a pesar de que en la transmisión le insistieron con ese nombre como el jugador involucrado en un nuevo escándalo de indisciplina.

Es clave recordar que Junior de Barranquilla estrenó director técnico, después de la salida de Arturo Reyes como estratega responsable por la eliminación del equipo en la Copa Libertadores.

Lee También

¿Quién es José Hugo Illera, de Win Sports?

José Hugo Illera es un periodista colombiano que aparece en Win Sports y está al tanto de la información deportiva en Barranquilla y la Costa Atlántica, por lo que tiene datos de primera mano sobre Junior de la mencionada ciudad.

El comunicador barranquillero es hijo del veterano comentarista Hugo Illera, que también es referente en el seguimiento del deporte en Colombia, en especial, en lo referente al Caribe.

José Hugo Illera es reconocido por sus apariciones en Win Sports, además de que tiene otros espacios por fuera de ese canal deportivo, con el que ha ganado reconocimiento a nivel nacional.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.