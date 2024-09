Hace unos días, Andrea Guerrero, la nueva presidenta de Win Sports, afirmó en una entrevista con Eva Rey que le gustaría formar un ‘dream team’ en el canal deportivo, para lo cual ha buscado a diferentes talentos que lleguen a reforzar su plantilla.

Entre los perfiles que le gustaría tener en Win Sports aparece Juan Felipe Cadavid, quien actualmente labora en Caracol Radio y con quien compartió en RCN y Saque Largo. Sin embargo, él no aceptó la propuesta.

También en diálogo con la periodista española, Cadavid contó detalles de las conversaciones que ha tenido con la presidenta del canal, quien también es un amiga y busca tenerlo en los proyectos de Win. Incluso, le puso precio a ese complicado fichaje.

Cadavid inició relatando que Guerrero le preguntó cuánto le gustaría ganar para volver al canal deportivo, él dio una respuesta pero entendió que no se trataba de una oferta formal. Tiempo después, cuando ella llegó a proponerle una vacante, él prefirió no entrar ni a negociar.

“Yo le dije: ‘No, mona. No me hable de plata. En este momento no estoy pensando en plata”, fue el comentario de Cadavid en dicha charla con Guerrero.

Fiel a su estilo desparpajado, Rey le preguntó que si decidió no hablar de dinero para evitar “venderse”. El comentarista deportivo reconoció que, seguramente, una oferta atractiva en términos económicos lo hubiera convencido. “Uno dice que no, pero uno no sabe”, afirmó Cadavid.

Juan Felipe Cadavid dice por cuánto dinero regresaría a Win Sports

“Te hubiera dicho 80 millones de pesos al mes y te lo piensas?”, le preguntó Rey a Cadavid. Él, entre risas, le contestó: “¿Dónde están?”, dando a entender que por ese dinero sí volvería al canal, pero aclaró que 80 millones es “muy arriba” de lo que actualmente gana.

Finalmente, sin dejar el tono de chiste, Cadavid le mandó un mensaje a Guerrero: “Bueno, mona. Por 80 [millones de pesos] hablamos”.

Andrea Guerrero contó que le propuso trabajo a Juan Felipe Cadavid

La presidenta de Win Sports señaló que el fichaje de Cadavid es muy difícil. Contó que él no se mostró interesado en negociar por lo que está viviendo en Caracol Radio.

“Me gustaría Juan Felipe Cadavid, ya le ofrecí y no quiso. Pipe está en un momento de la vida con Caracol Radio muy valioso y me dijo que no”, confesó Guerrero en Desnúdate con Eva.

