El periodista colombiano Juan Felipe Cadavid ha sido tendencia en las redes sociales todos estos días debido al título del Junior y el ‘bullying’ que le han hecho los hinchas del conjunto ‘tiburón’.

Cabe recordar que el comentarista deportivo dijo, luego de la cuarta jornada de los cuadrangulares, que Tolima ya tenía casi asegurada su clasificación a la final y que primero tenía que caer nieve en Barranquilla para que el Junior fuera el clasificado, pero al final el equipo de Arturo Reyes fue quien llegó al partido decisivo y, además, fue el campeón del torneo.

Ante esto, los aficionados de la costa le han sacado toda clase de comentarios, memes y demás al periodista, quien asumió su error y por eso ha tomado todos esos chistes con gracia.

Sin embargo, como ya van tantos días desde que el Junior quedó campeón, el periodista se confesó y aseguró que igual sí ha sido feo porque a todas las redes sociales que entra, se encuentra burlas en su contra.

Juan Felipe Cadavid respondió a las burlas de los hinchas del Junior

En diálogo con la emisora Tropicana, el periodista se refirió acerca del complicado momento que ha vivido durante estas semanas porque, además de las burlas, el equipo del que es hincha perdió la final y eso ha sido lo que más lo ha afectado.

Sobre si volvería a decir lo del tema de la nieva, Cadavid contestó: “Obvio que no lo diría.Yo no lo he tomado a mal, no he peleado con nadie, a mí no me ha dado rabia, pero no es bacano que uno abra Twitter y otra vez se encuentre con todos los comentarios”.

Además, agregó que es que ni siquiera en su casa ha estado tranquilo, ya que tiene un vecino de esa zona del país y apenas Junior consiguió el título, comenzó a molestarlo por un grupo de WhatsApp.

Por otro lado, cabe destacar que Cadavid fue con el equipo de transmisión a Barranquilla para la primera final, pero él no le dio chance a los aficionados para que lo molestaran.

“Fui a la primera final a Barranquilla y no pasó nada, pero yo tampoco di papaya, pendejo no soy. Por ejemplo, abrían el Metropolitano a la 1 y yo llegué a las 12. Cuando se acabó el partido, teníamos programa una hora y cuando se acabó, vi un huequito y me fui”, aclaró el periodista. (Ver también: A Juan Felipe Cadavid no lo perdonan y ahora hasta equipo de Peter Manjarrés se la montó) Por lo pronto, Cadavid sabe que los hinchas lo seguirán molestando unos días más, al menos, hasta que comience el próximo torneo, pero él mismo dice que no tiene problema siempre y cuando no se metan con la vida personal.

