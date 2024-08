Andrea Guerrero entró pisando fuerte a la presidencia de Win Sports con un cambio en la parrilla de contenidos y una renovación en el grupo de periodistas, contratando a personalidades como Daniel Angulo, Pilar Velásquez, Salomé Fajardo, entre otros.

Justamente, para referirse a esos cambios, la también presentadora estuvo en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, en donde contó algunos detalles de su nuevo cargo en el medio de comunicación y los objetivos que tiene a corto y mediano plazo.

(Vea también: La reacción de Javier Hernández Bonnet por nuevo cargo de Andrea Guerrero en Win Sports)

Uno de ellos está relacionado con un ‘dream team’ de periodistas deportivos, en el que espera reunir a los mejores del país para desarrollar una variedad de contenidos.

Sin embargo, tal y como confesó Andrea Guerrero, cumplir dicho “sueño” no es tan fácil, pues ya hubo un talento que le dijo “no” a la propuesta.

Se trata del periodista Juan Felipe Cadavid, con quien compartió varios años en RCN y en el programa ‘Saque largo’, de Win Sports, pero a quien no logró convencer de regresar al canal deportivo.

“Me gustaría Juan Felipe Cadavid, ya le ofrecí y no quiso. Pipe está en un momento de la vida con Caracol Radio muy valioso y me dijo que no “, confesó Guerrero, quien dejó entrever que le hizo una muy buena oferta a su amigo y excompañero de trabajo.