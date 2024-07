Lo hizo durante una entrevista con Aló, revista en la que fue portada, y en la que reveló que no se siente preparada para tener una nueva relación amorosa, pese a que en 2024 cumplió tres años de separada.

A Guerrero le preguntaron por Alejandro Falla, su exesposo (que no es el extenista), y ella no tuvo problema en decir que tiene una muy buena relación con él, pues, aunque ya no son pareja, siguen siendo compañeros de crianza de su hija, Luna.

(Vea también: Qué es el síncope vasovagal, trastorno que tiene Andrea Guerrero)

“[…] Nosotros criamos juntos y seguiremos siendo familia toda la vida. Tenemos una gran relación, nos respetamos, nos apoyamos, nos relevarnos, nos pedimos ayuda y siempre prima el bienestar de Luna, pero también en el bienestar de nosotros porque para ser buenos papás debemos estar bien con nosotros mismos”, declaró ella.

Además, la periodista, que pasó por un proceso doloroso cuando se separó de Falla, destacó la labor de él como papá. “Siento respeto y cariño, todas las cosas buenas, porque es el papá de mi hija y el mejor padre que pueda existir“, agregó.

Esta es una foto de la expareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Guerrero Quintero (@andreaguerreroquintero)

Separación de Andrea Guerrero y Alejandro Falla

Se dio en 2021, en medio de la pandemia por Covid-19, pese a que la expareja no lo confirmó en ese momento, sino mucho después.

Lee También

Las razones de la separación siguen siendo reserva de ambos, aunque Guerrero contó en Aló cómo fue que tomaron la decisión.

“Alejandro y yo tomamos de la decisión en el momento que consideramos que era correcto y una decisión de esas tiene muchas implicaciones complejas porque a mí, por ejemplo, me ha costado un montón […].”, dijo la cucuteña.

Reconoció que sigue “trabajando para entender” lo que pasó con su exmarido, que estuvo a punto de casarse con Isabella Santodomingo, aunque ya se siente tranquila y en paz.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.