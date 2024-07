La cucuteña fue la portada de la edición de junio del magazín, y en la entrevista habló de su nombramiento en el alto cargo de Win Sports, pero también de temas más personales, como la relación con su hija —Luna— y hasta de su divorcio.

Durante el diálogo, Guerrero, que sufre de síncope vasovagal, confesó que no tiene novio, pues todavía no está preparada para tener una relación sentimental.

“[…] Me gustó estar casada, por supuesto, porque estuve bien casada, pero aún no estoy lista para una nueva relación. No sé, el tiempo y las cosas llegan, pero en momento estoy con un reto profesional por delante y con la maternidad que es una de mis prioridades. […]”, declaró en Aló la periodista, familiar del presidente de Altético de Bucaramanga.