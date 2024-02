Los últimos días de James Rodríguez no han sido sencillos, dado que se dio a conocer que no seguirá en Sao Paulo de Brasil, pero igual aún no firma el documento para quedar libre y por eso es que las opciones de conseguir un nuevo equipo se le han ido cerrando.

De hecho, pese a que el jugador ya habría acordado la rescisión del contrato con el conjunto paulista, igual sigue entrenando en la sede del club para mantenerse en forma y que así pueda jugar con otro equipo lo más pronto posible, pero lo cierto es que su salida no ha sido nada sencilla como en otras ocasiones.

Por eso mismo es que ahora el futbolista de la Selección Colombia podría entrar a una discusión judicial con el club, ya que una de las causas de que aún no se haya ido es que el equipo le debe una cantidad importante de dinero y hasta que no la reciba, no piensa dejar tranquilos a los directivos.

James Rodríguez piensa demandar a Sao Paulo

Tal como dio a conocer el periodista Felipe Sierra, de Win Sports, los asesores del futbolista están pidiendo un total de 2 millones de dólares al equipo por concepto de salarios y derechos de imagen, los cuales no le han querido pagar y de ahí es que nace todo el problema.

El periodista agregó que como este pago aún no llega y por eso no ha podido quedar libre, se le han cerrado opciones del mercado, como el caso de ir a Turquía, y por eso es que demandaría, debido a que el jugador considera que esa demora es un perjuicio y ese sería el argumento para ganar la demanda.

Por lo pronto, ni el jugador ni sus abogados han hecho oficial esta información, pero lo cierto es que el futbolista ya no tiene tantas opciones de mercado y eso lo podría perjudicar de gran manera, dado que si no encuentra un club pronto, no tendría ritmo durante el primer semestre y su participación en la Copa América queda en duda.

