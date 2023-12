La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo, pues ya se va a jugar su edición número 48 y esta, en particular, es diferente ya que Conmebol la organiza en conjunto con la Concacaf, teniendo en cuenta que se juega en Estados Unidos y que además de las 10 selecciones suramericanas, habrá también 6 de Centroamérica y Norteamérica.

(Ver también: Confirman los estadios y sedes en las que se jugará la Copa América 2024; ir no será fácil)

De hecho, la Conmebol hizo el sorteo del campeonato en un evento que se desarrolló en Miami, Florida, Estados Unidos, en el cual estuvieron los entrenadores de los distintos equipos y otras figuras como el caso del ‘Pibe’ Valderrama, Diego Godín y muchos más.

📸Los rostros de los protagonistas en la alfombra roja.

Os rostos dos protagonistas no tapete vermelho.

The faces of the protagonists on the red carpet.#VibraElContinente | #VibraOContinente | #RockingTheContinent pic.twitter.com/ZBCLV6WcaZ

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 7, 2023