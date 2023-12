Este jueves 7 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa América 2024, en la que 16 selecciones, que están distribuidas en cuatro bombos, competirán por el título de la edición 48.

En total son diez equipos que representarán a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis invitadas de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

En total serán 4 grupos y las cabezas de serie son: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. Para la Concacaf ya están definidos cuatro lugares: México, EE. UU., Jamaica y Panamá, mientras que los otros dos cupos serán para los ganadores de las series entre Canadá-Trinidad y Tobago y Costa Rica-Honduras, juegos que se disputarán el sábado 23 de marzo de 2024.

Los bombos se dividieron por el ranking Fifa de cada una de las selecciones y se escogieron dos representantes de cada una de las confederaciones como cabezas de serie. Cada bombo quedó de la siguiente manera:

El sorteo será transmitido en diferentes países a la vez y en Colombia podrá verse a través de Caracol Televisión, Canal RCN y Directv Sports a partir de las 7:30 de la noche de este jueves.

Horarios del sorteo:

Acá, los canales que emitirán el sorteo en los diferentes países:

