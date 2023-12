Este jueves 7 de diciembre, en Miami, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo de la Copa América 2024, el cual contará con la participación de 16 selecciones repartidas entre Conmebol y Concacaf.

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, integra el bombo 2 junto a Uruguay, Ecuador y Perú. Por su parte, los países cabezas de serie son: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil.

Cabe resaltar que para la Concacaf ya están definidos cuatro lugares: México, EE. UU., Jamaica y Panamá. Los otros dos cupos serán para los vencedores de las llaves entre Canadá-Trinidad y Tobago y Costa Rica-Honduras, juegos que se disputarán el sábado 23 de marzo de 2024.

