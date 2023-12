A sus 23 años, Jaminton Campaz ha logrado lo que quizá hace algunos años ni se imaginaba: convertirse en una de las figuras del fútbol argentino, llegar a la Selección Colombia y disputar un partido de Eliminatorias.

Esto lo hizo el pasado 21 de noviembre, cuando la ‘Tricolor’ derrotó 0-1 a Paraguay y el tumaqueño entró al minuto 81 del compromiso en reemplazo de Luis Díaz.

Pero más allá de su carrera como futbolista, Campaz cuenta con una historia de vida de admirar, ya que tuvo que trabajar desde muy niño e, incluso, estuvo cerca de la muerte en una oportunidad.

El extremo nació el 24 de mayo de 2000 en la vereda Chontal de Tumaco, Nariño, zona azotada por la violencia. Su mamá, Betzabet, fue arquera del equipo de Tumaco y su hermano Mike jugó en Guinea Ecuatorial. Es primo de Carlos Darwin Quintero, jugador que a lo largo de este año tuvo una destacada actuación en el América de Cali.

Desde muy pequeño, Campaz aprendió a pescar, a no tenerle miedo al agua, a identificar peces rayas, entre otras habilidades.

“Como pescador eran jornadas largas, de mirar al cielo despejado y no moverse mucho para ahorrar fuerzas, porque a la madrugada tocaba tirar duro de la red para recoger lo que habíamos pescado”, dijo el futbolista en 2021 en una entrevista con El Espectador.

Pero hubo una situación que marcó su vida para siempre: la picadura de culebra que lo llevó a estar cerca de la muerte.

“Una vez me picó una culebra en un dedo del pie derecho,, se me puso el pie rojo y estábamos bien mar adentro. Entonces, don Alirio, un señor que ya se murió y que iba a veces con nosotros, me apretó fuerte para sacarme el veneno y me curó”, comentó en su momento en el mismo diálogo.