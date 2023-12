Bastante controversia han causado los amistosos de la Selección Colombia contra Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre, respectivamente, ya que están por fuera de la fecha Fifa y los rivales, para algunos críticos, no están a la altura de lo que se necesita.

Y es que la ‘vinotinto’ confirmó que llevará a Estados Unidos un equipo sub-23 para medirse con la ‘Tricolor’ de Néstor Lorenzo, un hecho que no gustó teniendo en cuenta la convocatoria con jugadores de Liga y algunos referentes.

Justamente, una de las personalidades que alzó su voz fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien, a través de su cuenta en X, calificó de “chimbo” el amistoso, argumentando que la Selección de Venezuela sub-23 es un rival para el equipo nacional de la misma categoría, que se está preparando para los preolímpicos.

De hecho, el analista deportivo metió al baile a los recientes convocados Andrés Llinás, Daniel Ruiz y Roger Martínez, dando a entender que fueron llamados a partidos “atravesados” y “sin peso”.

Siguen convocando jugadores para la @FCFSeleccionCol de mayores q extrañamente jugara dos amistosos atravesados y sin peso. Llinas, Daniel Ruiz y Roger Martinez fueron llamados hoy para jugar ante la Sub 23 de Venezuela el sábado. No me parece q sea un rival para selección Mayor.…

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 7, 2023