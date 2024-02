La salida de James Rodríguez del Sao Paulo ha generado gran impacto en el fútbol mundial, tanto, que su nombre nuevamente llegó al ‘viejo continente’, con un equipo que habría estado ilusionado con su fichaje. No obstante, en las últimas horas hubo un parte oficial desde la dirigencia.

Pese a que el técnico confirmó la noticia, el club no ha dado un comunicado oficial de la salida del cucuteño del cuadro brasileño. Se espera que en las próximas horas se haga oficial, teniendo en cuenta que la disposición del colombiano es la de no continuar. A eso, surgió la versión desde Turquía que James podría llegar al Besiktas.

(Le puede interesar: En Turquía no caben de la dicha con posible salida de James Rodríguez de Sao Paulo)

No obstante, en las últimas horas, el vicepresidente del club, Hüseyin Yücel, tomó la palabra y dio casi que por descartada la operación por el ‘cafetero’: “Este negocio también tiene un lado económico. No seremos un equipo de transferencias basura, o que sea una última parada para un futbolista. Traeremos jugadores jóvenes y prometedores”.

“Se ha escrito mucho en las redes sociales sobre James Rodríguez, etc. Nunca hemos tenido nada que ver con él. Que Dios nos permita que perdamos el camino ante jugadores así, no hablo en a nivel personal. Nuestros fans deberían seguir confiando en nosotros”, complementó el dirigente de Besiktas, quien develó el colombiano no es y nunca fue prioridad para la institución.