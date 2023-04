Pase a lo que pase, lo único claro es que por la mente del técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, no ha pasado -ni pasará- la palabra renuncia. Cuando se creía que el momento para dar un paso al costado por fin había llegado, en la rueda de prensa a la dura derrota (2-0) frente a Boyacá Chicó, el timonel no dio su brazo a torcer e, incluso, elogió la actitud -según él- que tuvo su grupo.

(Le puede interesar: Luego de perder ante Chicó, Deportes Tolima le teme a un nuevo fracaso en la Liga)

Aunque solo tenga 18 puntos y un rendimiento en el semestre del 40 por ciento, producto de cuatro victorias, seis empates y cinco reveses; y que esté antecedido de los fracasos en la Liga 2 2022 y la Copa BetPlay, cuando se quedó al margen en instancias iniciales, Torres sigue apelando a su trabajo para aferrarse a un cargo en el que, por desgracia, ya no tiene un respaldo unánime de los aficionados.

“Quiero rescatar el trabajo que están haciendo los muchachos que juegan hoy porque corren y meten, queriendo sacar esto adelante. Eso no se le puede desconocer. Pero no nos basta, no nos está alcanzando”, manifestó Torres, ante el asombro de quienes en el recinto y desde la distancia no podían dar crédito a las declaraciones del orientador, que salió a defender -sin merecerlo- a plantel.