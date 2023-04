Era evidente que a su regreso a Ibagué, luego de su victoria (0-2) ante Academia Puerto Cabello, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2023, había un tema por el que debía dar la cara el técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros: el haber rajado en vivo de un periodista local, cuando creyó que sus palabras no estaban siendo escuchadas por la crónica y la hinchada.

Y ese momento se dio el lunes, después de la conquista (3-1) del ‘Vinotinto y Oro’ frente al Deportivo Pasto, como local, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 1 2023. El entrenador tuvo que ofrecer explicaciones del bochornoso episodio en el que en los canales oficiales del club -y no por una filtración- lanzó fuertes calificativos contra el comunicador Iván Lozano y el medio radial Ondas de Ibagué.

“¿Ya puedo hablar o no?… A ese de Ondas de Ibagué voy con toda… (Inaudible)…¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol…¿Lo maté o no lo maté con calidad?…El gordito allá…(Inaudible)”, había dicho el adiestrador en aquella ocasión, justo después de que terminaba de atender a los periodistas en la conferencia oficial de este compromiso.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023

El encargado de cuestionarle al timonel por su conducta fue el director del espacio deportivo, el veterano Hugo Latorre, quien le pidió a Torres Oliveros una explicación de lo sucedido. Y, lejos de disculparse con el colega, el orientador se justificó en su actuar, alegando que estaba tocado por la forma en que Lozano le habría indagado, en una rueda de prensa anterior, por su situación contractual.

“Quisiera aprovechar este espacio para que usted nos hiciera una claridad, al medio de comunicación, en torno a unas declaraciones que se filtraron en su estadía en territorio venezolano, sobre Ondas de Ibagué; y específicamente a un compañero que pertenece a este grupo deportivo, profe”, expresó Latorre, quien esperaba una disculpa con respecto a su actuar, registrado por la prensa.

La respuesta del técnico del Deportes Tolima

A lo que Torres respondió con evidente molestia. “Se filtró esa información, yo le dije que estaba desinformado de lo que me estaba preguntando, porque así no fueron las cosas en el pasado. Y sí, soy un ser humano y a mí me duelen las cosas. Uno en esta profesión tiene que manejar muchas situaciones”, manifestó el profesor, en su afán de validar su proceder ante un comunicador.

“Si una persona me está pidiendo la cabeza, ¿qué hasta cuando Hernán Torres?, que la gente está desesperada porque yo me vaya, me parece que no es correcto. Este cuerpo técnico ha dado resultados positivos, en esta temporada hemos estado en cinco finales, hemos sido dos veces campeones, tres veces subcampeones, clasificados a octavos de Copa Libertadores”, agregó Torres.

Según él, una persona que “hasta ahora está empezando en la profesión” como lo sería Lozano, le está “pidiendo la cabeza”. Sin embargo, el hecho que tanta molestia causó en el entrenador fue una pregunta que, en plazas como Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, sería considerada rutinaria y que el periodista le hizo el pasado 5 de marzo, tras el empate (1-1) ante Deportivo Pereira.

De hecho, lo extraño es que en esa conferencia, Torres reconoció el motivo de la pregunta y con un tono normal respondió a la inquietud del comunicador en cuestión. Ahora, cuando los resultados lo favorecen, salió a ratificarse en los calificativos que utilizó en contra de Lozano, quien junto a otros colegas se desplazó a la ‘Perla del Otún’ en aquella ocasión para cubrir las incidencias del equipo.

“Soy consciente que una persona que hasta ahora está empezando en la profesión me venga a pedir la cabeza. Por eso les digo: no voy a renunciar, ni renunciaré, hasta que el dueño (César Camargo) diga. Lastimosamente por error se filtró esa información, pero eso fue lo que sucedió. Solo dije eso y sí, estaba tocado y estoy tocado por esa situación”, remató Torres sobre el caso.

Con ello parece cerrarse un capítulo gris, en el que el repunte del club en el presente año, en el que ya completa nueve encuentros sin conocer la derrota, se vio empañado por estas declaraciones: las mismas que fueron noticia en el país futbolero y que marcaron la previa de lo que fue, la semana anterior, el debut en la instancia grupal del equipo, que picó en punta con una importante alegría