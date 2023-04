No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, dice el refrán. Y de eso puede dar fe el delantero del Deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo, quien después de 288 días volvió a reportarse con la ‘tribu’. Y como si fuera poco, para hacer esta ocasión especial, se fue de doblete, para sentenciar la victoria (3-1) frente al Deportivo Pasto, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 1 2023.

El artillero antioqueño se reportó a los 37′ y 41′ del encuentro celebrado en el estadio Murillo Toro de Ibagué, para sumar sus primeros dos tantos de la temporada. Y volver a festejar con la afición del ‘Pijao’, que desde hace varias jornadas estaba a la expectativa del rendimiento del futbolista: quien libra una lucha por un puesto en el primer equipo junto a otros elementos, como Brayan Gil y Diego Herazo.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de volver a marcar. Creo que tenemos muy buenos jugadores, buenos delanteros y eso es lo importante. Eso es lo que quiero yo, los que quiere el profe y todo el plantel. Mientras los delanteros estemos en un buen momento y estemos anotando, el que entre va a poner su granito de arena y eso llena de confianza al equipo”, expresó el ariete.

Su última alegría había sido la del 26 de junio del 2022, en la amarga victoria (2-1) del ‘Vinotinto y Oro’ frente al Atlético Nacional, por la ‘vuelta’ de la gran final de la Liga 1 de ese año. En aquel compromiso, efectuado en el ‘Coloso de la 37’, Caicedo se reportó con el segundo tanto ‘musical’, de golpe de cabeza; el cual parecía dar una esperanza a los comandados por Hernán Torres Oliveros.

🎙️ Conferencia de prensa con el profesor Hernán Torres y Juan Fernando Caicedo, tras el juego ante Deportivo Pasto. pic.twitter.com/xnNLB6ozp8 — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) April 11, 2023

Las múltiples lesiones, que lo aquejaron del segundo semestre del año, le impidieron continuar con esa buena senda con la que había terminado el primer torneo. Solo hasta finales la Liga BetPlay 2 el atacante pudo volver a las canchas, aunque no se reportó en las redes contrarias. No obstante, perseveró, fue paciente y ahora disfruta de este doble premio que le dio un botín clave al colectivo.

A su vez, ‘Caice’ no anotaba dos o más goles desde hace 504 días. Sucedió el 21 de noviembre del 2021, cuando convirtió triplete en el triunfo (3-1) ante Deportes Quindío, en el cierre de la fase de ‘todos contra todos’, ante un contrincante descendido. Desde entonces, el artillero de Chigorodó no se reportaba en las redes en cantidad, por lo que esta presencia significa un nuevo ‘despertar’.

Aunque en su historial hay un par de dianas que marcaron la senda hacia la tercera consagración del ‘Vinotinto y Oro’ en el profesionalismo: los del 20 de junio del 2021, cuando ‘vacunó’ por duplicado a Millonarios, en el estadio El Campín de Bogotá y le dio vuelta a la gran final de la Liga 1 de ese año, que perdía el elenco ibaguereño. Una tarde que, sin duda, jamás olvidará el fanático del Tolima.

Así, con sus dos primeras conquistas del semestre, Juan Fernando se metió en la pelea por la titular, frente a Herazo, quien venía en racha, con cinco anotaciones en los últimos cuatro cotejos, y Gil, que tenía dos celebraciones en el arranque de la temporada. Y es que en el 2023, los atacantes del ‘Pijao’ han convertido en nueve ocasiones, de las 19 en las que ha convertido el grupo en ambos frentes.