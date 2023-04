Andrés Pérez, capitán y referente del Deportivo Cali por muchos años, habló con ‘Zona Libre de Humo’, y dejó claro sus opiniones sobre el mal momento que vive el club caleño.

(Le puede interesar: Jorge Luis Pinto aseguró que están “dándola toda” y volvió a defender a sus jugadores)

Pérez está atravesando un mal momento personal por la situación del rival acérrimo del América. Recientemente, confesó que estaba seguro que el Cali no descenderá, y eso lleno de tranquilidad los seguidores de dicho club.

“No le tengo miedo al descenso. Para mí, de corazón, el Cali no va a descender. Es lo que siento y no lo digo porque tenga miedo. Todo hace parte de la vida y nos construye. Como institución, si en algún momento el Cali se va a la B, lo va a construir muchísimo y va a llegar muchísimo más fuerte, pero el Cali no desciende. Está en un momento que no tiene forma, pero no quiere decir que no haya forma. Para mí la hay pero no la encuentra. Hay forma de jugar, de sacar adelante la institución y de llevar una crisis. Hasta que el Cali la encuentre, no se va a ver una diferencia pero la va a encontrar”, agregó Andrés.