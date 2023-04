Aunque ahora porta la camiseta de América de Cali, Carlos Darwin Quintero, quien hace poco se desahogó, habló sobre la hinchada del rival acérrimo de su club, dejando sorprendidos a todos los que escucharon sus declaraciones.

En la presente temporada, Quintero está portando la camiseta del América de Cali, donde brilla y es un claro referente del club caleño. Gracias a su experiencia y recorrido por el fútbol internacional, ‘Los Diablos Rojos’ se encuentran cerca de la clasificación a la siguiente ronda del rentado local.

Recientemente, Darwin hizo unas declaraciones que han sorprendido a todos los amantes del balompié nacional; aunque está jugando para el América, considera que los hinchas del Deportivo Cali lo han apoyado desde su regreso al FPC, y por medio de acciones los ‘Azucareros’ lo han demostrado.

Para los micrófonos de Zona Libre de Humo, Carlos Darwin expresó: “Es normal que caigan los chiflidos cuando juegas en el rival, la gente no te va a querer. Mira que sí estoy sorprendido por la cantidad de hinchas del Cali que me ha mostrado su cariño diciéndome que juego muy bien, que me felicita, entonces lo que se dice en la cancha ahí se va a quedar”.

Al igual que Carlos Darwin Quintero, jugadores como Adrián Ramos e Iago Falque, quien hace poco ilusionó al pueblo rojo, son muy respetados por los diferentes seguidores del fútbol colombiano, ya que son personas talentosas, que brillan por su caballerosidad dentro del terreno de juego e ignoran los problemas extrafutbolísticos que se les presenten.