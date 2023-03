Sin duda alguna, Carlos Darwin Quintero es uno de los jugadores más importantes del fútbol colombiano, luego de su regreso. El atacante de América, hizo parte de la delegacicón que era comandada por Leonel Álvarez, pero desde la llegada de José Pékerman, todo cambió. De camino a la Copa del Mundo Brasil 2014, y bajo la dirección del argentino, fue convocado en cuatro convocatorias más, teniendo participación solamente en el duelo contra Uruguay (4-0 a favor de la Tricolor).

Para los micrófonos de El Espectador, Carlos Darwin contó:

“Siempre. Cuando estás trabajando bien y tienes buen nivel, esperas el llamado en la Selección Colombia, un lugar en la convocatoria. Tal vez, en 2018 nunca estuve en el proceso, pero en 2014 estuve en casi casi el 70 % de las eliminatorias. Esa vez sí esperaba estar dentro. El que decide es el técnico, depende de lo que él quiere. En su momento, lloré lo que tenía que llorar y seguí adelante. Nunca dejé de trabajar y nunca bajé mi nivel. De mi rendimiento no me puedo reprochar nada”.

Además, mencionó que su paso por Estados Unidos y México no influyó en su falta de protagonismo con Colombia. “Para nada. Cuando el técnico confía en tus capacidades, no importa la liga en la que estés. El fútbol está globalizado. Hoy en día se llaman jugadores tanto de México o de Estados Unidos como de otras ligas que no se conocen tanto, como de Catar. No es que una liga cierre puertas, es que el técnico debe confiar en tus cualidades para aportar al equipo”, concluyó