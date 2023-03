Para nadie es un secreto Juan Carlos Osorio es uno de los directores técnicos más importantes en la historia del fútbol colombiano. A sus 61 años ha logrado cosechar una hoja de vida envidiable, tanto en los campeonatos nacionales como en el ámbito internacional. Atlético Nacional y la selección mexicana son algunos de sus puntos más altos en su carrera, que ha estado laureada de varios títulos, como reflejo está el hecho que otorga a Osorio como el técnico más veces ganador en la historia de los ‘Verdolagas’.

(Le puede interesar: Álex Mejía le dedicó fuertes palabras a árbitro y Alexis García respondió: “Es una farsa”)

Luego de un paso no tan bueno en el América de Cali en su ciclo de 2021, el oriundo de Santa Rosa de Cabal se tomó un tiempo para afrontar junto a su familia la muerte de su padre, lo cual fue un golpe duro para las emociones del estratega. Por esta razón principalmente, el DT decidió alejarse de sus labores y tomar un año ‘sabático’ que le permitiera desconectar sus pensamientos para compartir en familia. En una reciente entrevista para ‘ESPN F90’, Osorio le decidió unas palabras a su padre, que ahora lo mira desde el cielo.

“Este año sabático que me tomé era básicamente anticipándome a una inminente partida, y afortunadamente lo pude despedir. Como siempre demostrarle mi admiración, mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento por todo lo que fue para nosotros”.

Además de eso, el entrenador manifestó que ya se encuentra listo para volver, estando en búsqueda de un nuevo proyecto deportivo para su carrera. “Estoy buscando alternativas y proyectos deportivos. Mientras estaba con mi familia, estudiaba el juego y la neurociencia. He profundizado bastante sobre algunos conceptos y estamos preparados para el próximo proyecto deportivo”, señaló Osorio.

Lee También

Aunque aún no hay nada concreto, se esperan noticias en los próximos días acerca del futuro de Juan Carlos Osorio, quien volverá a los banquillos luego de un año de descanso. El último ciclo de el ex selección mexicana fue con el America de Cali en 2021, donde no terminó muy bien y salió por la puerta de atrás.