Aunque no son los equipos más mediáticos o protagonistas del FPC, lo ocurrido en el Estadio de Techo entre La Equidad y Unión Magdalena por la Liga Betplay no pasó inadvertido y los protagonistas dijeron de todo. Aunque con respeto y calma, tanto Alexis García como Alex Mejía señalaron lo que consideraron un escándalo y vergonzoso.

El árbitro Juan Pablo Alba fue el principal señalado por los 2 bandos, después de haber expulsado a 3 jugadores de cada lado y debido a decisiones que dejaron inconformidad en ‘aseguradores’ y ‘bananeros’. Sin embargo, para los locales hubo falta de ritmo y ‘quemadera de tiempo’ del rival, mientras que los visitantes se sintieron perjudicados en su lucha por mantenerse en la A.

Alex Mejía y Claudio Rodríguez ‘explotaron’ por el árbitro

Fue extensa y fuerte la declaración de Mejía, que no solo tuvo experiencia internacional con Atlético Nacional, también estuvo con la selección Colombia en el Mundial Brasil 2014. No perdonó al juez central ni la actuación del VAR:

“Lamentable lo que se vivió en Techo, estamos acabando con nuestro fútbol. Esto es partido tras partido y no hay mejora, ni con el VAR. El árbitro, el señor Juan Pablo Alba, arrogancia total, agrande total. Uno no puede manifestarle lo que uno ve, porque en el tiro de esquina, donde hay 2 expulsados, hay tiro de esquina, de nuevo… Estoy ahí y le juré, por mis 2 hijos sagrados, que el señor Wilder Guisao le dijo: ‘Profe, hubo tiro de esquina’. ‘No me reclamés’, amarilla y roja. ¡Por favor! ¿A qué jugamos, hermano?”.

La pelea por la permanencia en la A es muy importante para el Unión Magdalena y por eso la vehemencia de Mejía en sus palabras:

“Estamos jugándonos una instancia difícil, no es fácil el tema del descenso, pero necesitamos garantía total. Hoy somos una vergüenza nacional e internacional. Porque esto ‘va a correr’, no se había visto, parece que fuera un partido de torneo de barrio…”.

El volante acepta las críticas por el juego de su equipo, pero no va a callar lo que viene pasando en el arbitraje, cuando juega el equipo samario: “Todo partido del Unión; penalti y expulsión. No nos pueden sacar la plata del bolsillo, vulgarmente hablando”. El barranquillero terminó haciendo una invitación a los periodistas para hablar de frente y resaltó lo que pasa a nivel local, repercute en que los clubes colombianos no hagan nada a nivel internacional.

Aunque en menor medida, el técnico Claudio Rodríguez también habló del tema y expresó: “Nos estamos jugando el descenso, mucha plata, prestigio, puestos de trabajo. Este hombre puede dejar sin trabajo a un montón de familias”. Aparte de responder y negar que su equipo jugara de forma defensiva, el argentino sentenció: “Están matando al fútbol y el fútbol se está muriendo, porque no ponen árbitros de categoría en estos partidos”.

Alexis García y Washington Ortega señalaron al Unión Magdalena por su juego

Si la rueda de prensa del visitante fue ‘caliente’, por los locales hablaron el técnico Alexis García y el portero Washington Ortega, que en partidos anteriores, contra Junior y Tolima, también habían criticado a sus rivales y explicaron que La Equidad tenía fama de no jugar, pero nadie miraba a los demás.

Las críticas del ‘maestro Alexis’ parecían enfocadas al arbitraje, no tanto al rival, pero cuando empezó a hablar de provocación y del público que apoya a los ‘aseguradores’, todo empezó a tomar un tono más duro:

“Esto lo vi en una época muy lejana, hace años no veía esto de hoy. Gracias a Dios, fue en el Estadio de Techo, donde nuestra barra es; mamás, bebés, niños, familias y no otro tipo de personajes. O si no, hubiera pasado una tragedia aquí. Esta provocación de hoy, en otro estadio, no me quiero imaginar lo que pueda pasar. Gracias a Dios es Techo, es nuestra afición, nos manejamos con unos códigos y tenemos que soportar muchas cosas, como hoy”.

García dijo que había anticipado a sus dirigidos que en el primer tiempo debían marcar goles, porque en el segundo iban a demorar el juego, lamentando el penal no convertido. Justamente, el portero Ramiro Sánchez, que tapó el penal para Unión Magdalena, se llevó los señalamientos del DT de La Equidad: “No quiero individualizar, pero el arquero del Unión Magdalena salió sin tarjeta amarilla. Eso es una farsa, increíble, risible… Cada que tapaba un balón o se iba al tiro de esquina, se enfermaba”.

Y Washington Ortega recordó que en la visita a Junior había dicho lo mismo y que a él lo presionan los jueces: “A nosotros nos liquidan, a mí, en cada partido, me apuran y me dicen que me van a sacar tarjeta. Y hoy no le sacaron amarilla al arquero… No me gusta estar hablando de esto, porque es como si todo el tiempo estamos ‘llorando’ y cansa”.

Alexis no había terminado, aparte de decir que el técnico rival era su amigo, pero no lo iba a defender por no proponer con su equipo, también aclaró que La Equidad no pierde tiempo y que es ‘mala fama’:

“A La Equidad le reclaman que compite y juega fuerte, no que hace tiempo. Nadie tiene que decir eso porque nuestros jugadores no se tiran al piso. Cuando les pegan y se caen, listo, pero está prohibido quedarse en el suelo llorando, porque no nos gusta”.

Lo que dijeron Alexander Mejía y Claudio Rodríguez, por Unión Magdalena, sumado a las respuestas de Alexis García y Washington Ortega, desde La Equidad, suma a un contexto de polémicas y reclamos en el FPC. Todo apunta al manejo del juez Juan Pablo Alba y seguro habrá repercusiones, tanto para el árbitro como para los protagonistas.