Que la atención a medios solo haya durado 5 minutos ya es muy diciente, que el protagonista haya sido Alexis García no es extraño, ya que algunas veces ha tenido salidas polémicas. Pero en esta oportunidad, después de la victoria de Junior con La Equidad, las preguntas de los periodistas tuvieron mucho que ver con lo ocurrido.

Para nadie es un secreto que el equipo verde de Bogotá tiene antecedentes de cortar el juego y no dar ritmo a los partidos y, tal vez, el pasado no exitoso del ‘Maestro’ Alexis por Barranquilla también haya dejado ‘huellas’. Sin embargo, en esta oportunidad, las preguntas de los periodistas locales llevaron a que las respuestas fueran duras y secas.

No hubo polémicas en el juego y el solitario gol de Luis ‘Chino’ Sandoval no tuvo ninguna discusión, pero se vio a La Equidad con una mayor propuesta para atacar y justamente Junior pudo haber liquidado en contraataques. Pero eso causó la molestia de los visitantes con el resultado y sintieron que el local fue el que ‘quemó’ tiempo.

Aunque en la primera respuesta, García aceptó que les faltó mostrar lo que trabajaron con el balón en su poder, su portero sí sacó a relucir esa molestia por la ‘fama’ que se han ganado en los medios y que no ocurre lo mismo con los equipos grandes que no ayudan al espectáculo:

“No me gusta hablar de los árbitros, pero con nosotros, cuando hacemos algunas cosas, nos ‘mata’ todo el mundo. Y ya van 2 partidos que los grandes se tiran, demoran mucho el partido y yo no escucho nada de que ‘X’ equipo se tira o hace tiempo. A nosotros ‘nos liquidan’… Cada vez que salía un jugador, se tiraban 3 minutos. Eso también nos molesta y es algo de lo que se quejaban, pero nosotros le hemos dado ritmo al juego”.

Después llegó una pregunta, con opinión incluida, en la que cuestionaron al DT ‘asegurador’ por no haber jugado como antes, más defensivo y seguro, y la respuesta dio a entender que esta vez sí atacó y Junior fue el que se defendió y contraatacó: “A La Equidad le llegan en contraataque, los goles que le hacen a La Equidad son ‘a la contra’, porque La Equidad ataca y no estamos defendiendo bien en ataque”.

Posteriormente, llegó otra pregunta con una opinión y juicio, dirigida a Ortega, por su respuesta anterior. El periodista recriminó que La Equidad también pierde tiempo en sus partidos y el guardameta contestó ‘con los taches arriba’:

“Eso es lo que pensás vos, no es lo que pienso yo… A lo que voy es que en estos 2 o 3 partidos, a nosotros nos hacen y no los escucho hablar, no escucho que digan eso de los grandes. De nosotros sí. Cuando lo hacemos, según vos, en todos los partidos, ahí nos liquidan y es lo que yo digo”.

Cuando terminó la respuesta, Alexis García habló en tono bajo, casi entre los dientes, y se mostró su molestia por las preguntas en las que juzgan a su equipo. En ese punto, el ambiente estaba muy tenso, y cuando un nuevo periodista indicó que los ‘aseguradores’ siempre quedaban “cortos” para enfrentar a Junior, el técnico contestó sin ganas y dando razón a lo que había insinuado el comunicador: “Sí, ganaron bien. Esa es la gran verdad”.

Y todo terminó de cortarse cuando le preguntaron al ‘Maestro Alexis’ sobre su concepto de Junior, algo que nunca gusta a los técnicos y por eso prefirió ‘tirar la pelota afuera’ y no contestar:

“Yo no opino de los rivales, te pido que me disculpes, no me gusta opinar de los rivales en público. Nosotros lo analizamos para nuestro juego”.