Este sábado 18 de marzo de 2023 será un día especial para el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien fue designado para dirigir el partido entre Junior vs. Santa Fe, por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2023-I. El juez llegará a una cifra importante como profesional y es el central que más tiene partidos en el país.

Al respecto, Roldán habló con El Tiempo y dio sus sensaciones de lo que significa llegar a semejante número, pese a que en varias oportunidades recibe muchas críticas, aunque también elogios.

“No me imaginé que iba a trascender en el tiempo y que mi vida deportiva iba a llegar a este extremo. Cada partido lo he disfrutado mucho y he hecho una retrospectiva con tantos momentos que se convierten en una lluvia de emociones. Son ya 21 años de carrera prestando mis servicios en Colombia de la forma más honesta y transparente, eso es lo que me da tranquilidad”, expresó en la entrevista.

Roldán recordó sus inicios con nostalgia en un partido Millonarios vs. Once Caldas que curiosamente quedó 0-0, en ese momento uno de los árbitros más populares del país era Óscar Julián Ruiz; sin embargo, para curiosidad de muchos no era uno de los referentes del antioqueño y su ídolo era el argentino Javier Castrili, reconocido juez argentino de la época de los 90.

Precisamente, al preguntarle por Óscar Julián Ruiz, a Roldán se le notó la incomodidad y se dispuso a contestar escuetamente, no sin antes dejarle un recado a su colega, que ha sido cuestionado incluso por su forma de ser y es investigado por abuso contra otros árbitros.

“No nos parecemos en nada. Él hizo una carrera, pitó partidos importantes, nadie va a negar lo que este señor hizo, pero yo he hecho un complemento: uno tiene que ser y parecer ser. Lo que hace uno dentro de la cancha, también tiene que hacerlo fuera de ella, entonces ese complemento de ser un gran árbitro y ser una gran persona me hace diferente”, comentó en el periódico.